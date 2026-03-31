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हिंदी न्यूज़ऑटोशादी में दूल्हे की एंट्री के लिए क्या किराए पर मिल जाएगी Toyota Fortuner? जानिए हिसाब

शादी में दूल्हे की एंट्री के लिए क्या किराए पर मिल जाएगी Toyota Fortuner? जानिए हिसाब

Toyota Fortuner on Rent: शादी के लिए फॉर्च्यूनर किराए पर लेने के लिए सबसे पहले इसके खर्च को समझना जरूरी है. आमतौर पर इस गाड़ी का किराया शहर, समय और सर्विस के मुताबिक बदलता रहता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 Mar 2026 11:28 AM (IST)
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भारतीय शादियों में भले ही किसी और चीज का ध्यान न रखा जाए, लेकिन लग्जरी और स्टाइल पर खूब ध्यान दिया जाता है.  दूल्हे की एंट्री को खास बनाने के लिए लोग अक्सर महंगी और शानदार गाड़ियों चुनते हैं. इन्हीं शानदार गाड़ियों में से एक पॉपुलर Toyota Fortuner भी है, जो अपने रॉयल लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. अगर आप शादी के लिए Toyota Fortuner किराए पर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये गाड़ी आपको घंटों के हिसाब से कितने किराए पर मिल जाएगी?

शादी के लिए Toyota Fortuner किराए पर लेने के लिए सबसे पहले इसके खर्च को समझना जरूरी है. आमतौर पर इस गाड़ी का किराया शहर, समय और सर्विस के मुताबिक बदलता रहता है. भारत में Fortuner को शादी के लिए किराए पर लेने का खर्च 4,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है, जो कि 8 से 10 घंटे के लिए होता है.

कितना होगा गाड़ी का किराया?

बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई या दूसरी जगहों पर इसका किराया 8,000 से 15,000 रुपये तक भी जा सकती है. अगर आप गाड़ी को फूलों या थीम के अनुसार डेकोरेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से 1,000 से 5,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. 

शादी सीजन में ज्यादा होती है डिमांड

इसके अलावा शादी का सीजन भी किराए पर सीधा असर डालता है. नवंबर से फरवरी और अप्रैल से मई के दौरान डिमांड ज्यादा होने के चलते कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि ऑफ-सीजन में आपको थोड़ी सस्ती डील मिल सकती है. इसके अलावा वीकेंड पर किराया दूसरे दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो सकता है. ऐसे में अगर आप अपनी या किसी और की शादी के लिए स्टाइलिश और यादगार एंट्री चाहते हैं तो Toyota Fortuner एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. 

बुकिंग से पहले तय कर लें ये शर्ते

अगर आप किसी कंपनी के जरिए बुक करते हैं तो पैकेज में आमतौर पर आपको एक साफ-सुथरी और अच्छी कंडीशन वाली फॉर्च्यूनर, प्रोफेशनल ड्राइवर और तय समय के लिए सर्विस मिलती है. कुछ सर्विस प्रोवाइडर बेसिक डेकोरेशन भी शामिल करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बुकिंग से पहले सारी शर्तें पहले ही तय कर लें. इसके साथ ही ओवरटाइम चार्ज, फ्यूल पॉलिसी और डेकोरेशन डिटेल्स भी पहले से तय करना जरूरी होता है.

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Published at : 31 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Toyota Fortuner Toyota Motors Toyota Fortuner On Rent Toyota Fortuner For Wedding
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