क्या आपने भी गाड़ी में बिछाए हैं यूनिवर्सल मैट, जानें ये कैसे खतरे में डाल सकते हैं आपकी जान?

नई कार खरीदने के बाद हम अपनी कार को स्टाइलिश दिखाने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं. इन्हीं में से एक यूनिवर्सल फ्लोर मैट भी है. ये फ्लोर मैट देखने में एक छोटी और नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन यह आपकी ड्राइविंग सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर सकती है. अक्सर लोग सस्ते यूनिवर्सल या बिना सही फिटिंग वाले मैट खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या खतरा पैदा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाते हैं?

क्या खतरा पैदा कर सकते हैं फ्लोर मैट?

सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब फ्लोर मैट सही तरह से फिट नहीं होता. अगर मैट ढीला है या गाड़ी के मॉडल के हिसाब से नहीं बना है तो ड्राइविंग के दौरान आगे खिसक सकता है. ऐसे में ये ब्रेक पेडल के नीचे जाकर फंस सकता है. अगर आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़े और पेडल ठीक से दब ही न पाए तो दुर्घटना होना तय है. कई सड़क हादसों के पीछे यही वजह होती है कि ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया क्योंकि मैट बीच में आ गया.

दूसरा, गलत फ्लोर मैट क्लच पेडल के काम को भी प्रभावित कर सकता है. जब क्लच पूरी तरह दबता नहीं है तो गियर बदलने में दिक्कत होती है और धीरे-धीरे क्लच प्लेट खराब होने लगती है. ऐसे में यह गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है और आपको महंगी रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है. ऐसे में सस्ता मैट आगे चलकर बड़ा खर्चा भी बन सकता है.

तीसरी खतरनाक स्थिति तब बनती है जब फ्लोर मैट एक्सीलरेटर पेडल में फंस जाता है. अगर ऐसा होता है तो गाड़ी अचानक तेज हो सकती है और ड्राइवर का कंट्रोल छूट सकता है. ऐसी स्थिति खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाके या हाईवे पर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, जहां एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है.

इसके अलावा कई लोग कार में एक के ऊपर एक दो मैट लगा देते हैं या पुराने मैट के ऊपर नया मैट रख देते हैं. यह ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि इससे मैट के खिसकने की आशंका बढ़ जाती है. अगर मैट में एंटी-स्लिप ग्रिप नहीं है तो यह आसानी से अपनी जगह से हट सकता है.

बचने के लिए क्या करना चाहिए?

इन सभी खतरों से बचने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी कार के मॉडल के अनुसार ही फ्लोर मैट खरीदें. बेहतर यही होगा कि आप कंपनी की ओर से सुझाए गए या कस्टम-फिट मैट का इस्तेमाल करें, जिनमें एंटी-स्लिप फीचर हो और जो मजबूती से अपनी जगह पर टिके रहें.

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