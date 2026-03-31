हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम

जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम

Rupee Purchasing Power: भारतीय रुपये की असली मजबूती डॉलर के मुकाबले उसकी बाजार कीमत में नहीं, बल्कि भारत में उसकी खरीदने की ताकत में छिपी है. एक थ्योरी के अनुसार भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सोमवार को भारतीय करेंसी ने इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के सामने 95 का आंकड़ा पार कर लिया. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रुपये की वैल्यू में अब तक 9.88 फीसदी की भारी कमी दर्ज की गई है. पिछले 14 वर्षों के अंतराल में यह रुपये के अवमूल्यन की सबसे डरावनी और बड़ी गिरावट मानी जा रही है. अक्सर जब हम अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा रुपया बहुत कमजोर है, लेकिन अर्थशास्त्र की एक बहुत पुरानी और सटीक थ्योरी है, जो इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है. इसे परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) यानी क्रय शक्ति समता कहते हैं. अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि भारतीय रुपया उतना कमजोर नहीं है, जितना वह अंतरराष्ट्रीय बाजार के आंकड़ों में दिखता है. वास्तव में, भारत की असली आर्थिक ताकत इसी थ्योरी के पीछे छिपी है.

क्या है क्रय शक्ति समता का असली मतलब?

क्रय शक्ति समता (PPP) एक ऐसा आर्थिक पैमाना है, जो दो अलग-अलग देशों की मुद्राओं के बीच तुलना उनकी बाजार दर (Exchange Rate) से नहीं, बल्कि उनकी खरीदने की क्षमता से करता है। सरल शब्दों में कहें तो, 1 डॉलर में अमेरिका में आप जितना सामान खरीद सकते हैं, उतना ही सामान भारत में कितने रुपये में आएगा? अगर अमेरिका में एक बर्गर 1 डॉलर का मिलता है और वही बर्गर भारत में 25 रुपये में मिल जाता है, तो PPP के हिसाब से 1 डॉलर की कीमत 25 रुपये होनी चाहिए, भले ही बैंक की स्क्रीन पर वह 84 रुपये दिख रही हो.

गुस्ताव कैसल की वो थ्योरी जिसने बदला नजरिया 

इस क्रांतिकारी सिद्धांत की नींव साल 1918 में स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल ने रखी थी. उन्होंने दुनिया को बताया कि मुद्राओं की असली कीमत सिर्फ शेयर बाजार या विदेशी व्यापार से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस मुद्रा से आम इंसान की बुनियादी जरूरतें कितनी पूरी हो रही हैं. कैसल की यह थ्योरी आज भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे संस्थानों के लिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का असली आकार मापने का सबसे भरोसेमंद तरीका मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?

बाजार दर बनाम वास्तविक क्रय शक्ति

आमतौर पर हम जिस विनिमय दर (Exchange Rate) को देखते हैं, उसे मार्केट रेट कहा जाता है. यह दर मांग और आपूर्ति के आधार पर हर सेकंड बदलती रहती है, लेकिन यह दर यह नहीं बताती कि भारत में रहने वाले एक आम नागरिक का जीवन स्तर कैसा है. PPP के अनुसार, अगर आप भारत में 20-25 रुपये में वो चीजें हासिल कर लेते हैं जो अमेरिका में 1 डॉलर खर्च करके मिलती हैं, तो भारतीय रुपये की ताकत मार्केट रेट से कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि भारत में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम हैं.

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत

जब हम जीडीपी की तुलना नॉमिनल यानी बाजार दर पर करते हैं, तो भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था दिखता है, लेकिन जैसे ही हम PPP का चश्मा लगाते हैं तो भारत छलांग लगाकर सीधे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है. इसका कारण यह है कि भारत में श्रम, अनाज और सेवाएं सस्ती हैं. यहां एक रुपये की क्रय शक्ति बहुत अधिक है, जिससे कम पैसे में भी लोग बेहतर जीवन जी पाते हैं. यही वह सच है जो डॉलर के प्रभुत्व को कड़ी टक्कर देता है.

ऐसे समझें रुपये में कितना है दम

इसे एक मोबाइल फोन या किसी गैजेट के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है. मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन की कीमत अमेरिका में 500 डॉलर है. अगर वही स्मार्टफोन भारत में सभी टैक्स हटाकर 40,000 रुपये में उपलब्ध है, तो इस विशिष्ट वस्तु के लिए PPP विनिमय दर 1 डॉलर = 80 रपये होगी. लेकिन अगर भारत में वही सेवाएं (जैसे बाल कटवाना या टैक्सी का किराया) बहुत कम दाम में उपलब्ध हैं, तो पूरे देश का औसत PPP रेट काफी नीचे आ जाता है. इससे पता चलता है कि रुपये की आंतरिक मजबूती बहुत अधिक है. 

जीवन यापन की लागत और गरीबी का पैमाना

PPP थ्योरी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लिविंग ऑफ कॉस्ट यानी जीवन यापन की लागत को सही तरीके से दर्शाती है. विकासशील देशों में गरीबी का स्तर मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान इसी का उपयोग करते हैं. भारत जैसे देश में, जहां सेवाओं की लागत कम है, वहां कम आय वाला व्यक्ति भी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है, जबकि उतनी ही नॉमिनल आय में अमेरिका या यूरोप के किसी शहर में गुजारा करना नामुमकिन होगा. यह रुपये की छिपी हुई ताकत ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता देती है.

यह भी पढ़ें: Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Rupee Vs Dollar Crude Oil Prices Rupee Purchasing Power Dollar Rupee Exchange Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जनरल नॉलेज
Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
जनरल नॉलेज
Helium Gas Crisis: कहां-कहां इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
कहां-कहां इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
जनरल नॉलेज
Kurdish Fighters: कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन कितनी खतरनाक, ISIS के लिए क्यों हैं ये सबसे बड़ा खौफ
कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन कितनी खतरनाक, ISIS के लिए क्यों हैं ये सबसे बड़ा खौफ
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'
विश्व
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
जनरल नॉलेज
Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget