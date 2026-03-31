सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले- 'गिरने के मामले में रुपये और BJP की छवि में मुकाबला...'

सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद देश की सियासत गर्माती जा रही है. इस बीच समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रुपये में आई गिरावट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गिरने के मामले में रुपये और बीजेपी की छवि में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर रुपये में आई गिरावट को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा- 'गिरने के मामले में रुपये और बीजेपी की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है.

जैसे-जैसे बीजेपीई लोगों के कांड-कुकर्मों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है वैसे-वैसे बीजेपीई छवि और भी नीचे गिरती जा रही है. बीजेपीइयों और उनके संगी-साथियों के खुलासे तो हो रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं. बीजेपी में हमेशा नैतिक दीवालियापन रहा है, अब तो वो पराकाष्ठा पर है.'

धर्मेंद्र यादव ने भी सदन में उठाया मुद्दा

समाजवादी पार्टी लगातार रुपये के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा रही है. सोमवार को आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी भारतीय रुपये की वैल्यू गिरने पर सवाल उठाए ते, उन्होंने पीएम मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री से सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने कहा था रुपये के साथ देश की साख भी गिरती है तो क्या वो इस बात क़ायम हैं.

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो रुपया 60 का था वो अब 94-94 तक पहुँच गया है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी रुपये के लगातार कमजोर होने पर चिंता जताई और कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है. लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है.

बता दें कि सोमवार को भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 के स्तर को पार गया. इसके सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बताई जा रही हैं. आरबीआई ने भी रुपये को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं लेकिन बाहरी दबाव की वजह से इस गिरावट को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है.

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