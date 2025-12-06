अगर आप रोजाना की सफर के लिए ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कम पेट्रोल खाए, मेंटेनेंस में हल्की हो और कीमत भी बजट में रहे, तो भारत में कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं. यहां ऐसी बाइक्स की लिस्ट है जो 60,000 से 70,000 रुपये की रेंज में मिल जाती हैं और 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं. कुछ मॉडल तो फुल टैंक में 800 किलोमीटर तक चलने की क्षमता भी रखते हैं. ये बाइक्स कम खर्चे में लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बिल्कुल सही साबित होती हैं.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe आज भी भारत की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक्स में से एक है. इसकी कीमत बहुत कम है और इसकी देखभाल पर भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता. ये बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो आसानी से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. शहर और गांव दोनों क्षेत्रों के लिए ये बाइक सबसे टिकाऊ विकल्प मानी जाती है.

TVS Sport

TVS Sport युवाओं की पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह कीमत में सस्ती होने के साथ-साथ बहुत अच्छा माइलेज देती है. इसका इंजन 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देने में सक्षम है. यह बाइक हल्की है और शहर की भीड़ भरी सड़कों पर भी आराम से निकल जाती है. इसके 800 किलोमीटर की फुल-टैंक रेंज ने इसे खास बना दिया है, जिससे यह लंबी दूरी के लिए भी सही साबित होती है.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 बहुत कम समय में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 100 cc बाइक्स में शामिल हो चुकी है. ये बाइक 65 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ आती है. Shine 100 का सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी आराम देता है और इसका इंजन काफी समय तक बिना किसी दिक्कत के चलता है, जिस वजह से यह गांव में रहने वाले लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 को भारत की माइलेज किंग कहा जाता है. इसका माइलेज 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है और इसका 11 लीटर टैंक इसे लगभग 800 किलोमीटर की रेंज देता है. यह बाइक हल्की, आरामदायक और बहुत किफायती है.

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus वर्षों से भारत की नंबर वन बाइक बनी हुई है. यह बाइक मजबूत बिल्ड, अच्छा माइलेज और बहुत कम मेंटेनेंस खर्च के लिए जानी जाती है. Splendor Plus लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है और i3S Technology ट्रैफिक में पेट्रोल बचाने में मदद करती है.

कौन सी बाइक है आपके लिए सही?

अगर आपका बजट 60,000 रुपये के आसपास है, तो Hero HF Deluxe और TVS Sport सबसे बढ़िया विकल्प हैं. अगर आपका पहला टारगेट सिर्फ माइलेज है, तो Bajaj Platina 100 सबसे अच्छा चुनाव है. वहीं, Hero Splendor Plus लंबे समय के लिए सबसे मजबूत और भरोसेमंद बाइक मानी जाती है.

