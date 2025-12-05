भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पहले इस बाजार में कुछ स्टार्टअप कंपनियां छाई हुई थीं, लेकिन अब लगभग सभी बड़े टू व्हीलर कंपनियां भी इस सेगमेंट में उतर चुके हैं. लोग धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ खरीदार अभी भी बैटरी और रेंज को लेकर चिंतित रहते हैं. यह चिंता बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज और बैटरी लाइफ सीधे उसकी बैटरी की हेल्थ पर निर्भर करती है.

लिथियम-आयन बैटरी

इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे जरूरी हिस्सा उसकी बैटरी होती है. जिस तरह पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों को बार-बार ठीक किया जा सकता है, उसी तरह EV बैटरी की मरम्मत आसान नहीं होती. लिथियम-आयन बैटरी समय के साथ कमजोर होती जाती है, और अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो यह जल्दी खराब हो सकती है. चूंकि EV की सबसे महंगी चीज उसकी बैटरी होती है, इसलिए उसे लंबे समय तक सही रखना बेहद जरूरी है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान Tips अपनाकर बैटरी को लंबे समय तक Healthy और Safe रखा जा सकता है.

सही चार्जिंग से बढ़ती है बैटरी की उम्र

इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को हमेशा 100% तक चार्ज करने से बचना चाहिए. मोबाइल फोन की तरह EV बैटरी को भी हमेशा फुल चार्ज रखना ठीक नहीं होता. बैटरी बनाने वाली कंपनियां 20% से 80% के बीच चार्जिंग लेवल बनाए रखने की सलाह देती हैं. इससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है. जरूरत पड़ने पर बैटरी को पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इसे रोजाना ऐसा करना बैटरी सेल्स को जल्दी कमजोर कर देता है. इसी तरह बैटरी को पूरी तरह खत्म करके चार्ज करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है.

तापमान का बैटरी पर बड़ा असर होता है

लिथियम-आयन बैटरी अगर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडी जगह पर रहे तो इसकी Health तेजी से खराब होने लगती है. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है, तो स्कूटर को हमेशा छाया में पार्क करने की कोशिश करें. इसे सीधी धूप में चार्ज करने से भी बचें. इसके अलावा, अगर आपने लंबी दूरी तक स्कूटर चलाया है और बैटरी गर्म हो गई है, तो उसे ठंडा होने दें और उसके बाद ही चार्ज करें. गर्म बैटरी को तुरंत चार्ज करना उसके लिए हानिकारक होता है.

फास्ट चार्जिंग का कम इस्तेमाल करें

फास्ट चार्जिंग जरूरत के वक्त तो काम आती है, लेकिन रोजाना इसका इस्तेमाल करना बैटरी को नुकसान पहुंचाता है. फास्ट चार्जर बैटरी को बहुत तेजी से गर्म कर देते हैं, जिससे बैटरी की सेहत जल्दी खराब होती है. इसलिए कोशिश करें कि बैटरी को अधिकतर समय नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज किया जाए.

हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें

EV स्कूटर के साथ जो चार्जर कंपनी देती है, वही बैटरी के लिए सबसे सुरक्षित होता है. अगर चार्जर खराब हो जाए, तो उसे केवल कंपनी के ओरिजिनल चार्जर से ही बदलें. सस्ते आफ्टरमार्केट चार्जर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वे बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. गलत चार्जर बैटरी को ओवरहीट कर सकता है और उसकी लाइफ घटा सकता है.

