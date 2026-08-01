7 लाख के बजट में ये सबसे दमदार माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट

Best Mileage Cars Under 7 Lakh: बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज के समय में हर सामान खरीदने से पहले हर आदमी 10 बार सोचता है. इन्हीं में से एक है पेट्रोल का बढ़ता दाम. यही वजह है कि आज लोग कार खरीदते वक्त गाड़ी की लुक और फीचर्स के अलावा गाड़ी को खरीदने के बाद होने वाले खर्च के बारे में भी सोचते हैं, यानी उसके माइलेज के बारे में. ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आपका बजट भी 7 लाख रुपये के आसपास है और आप ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करे, तो बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो न सिर्फ सस्ती होती हैं बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

7 लाख के अंदर टॉप माइलेज वाली कारें

सबसे किफायती गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.49 लाख रुपये है और इसमें 1.2 लीटर का Z-सीरीज इंजन मिलता है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 24.8 kmpl और ऑटोमैटिक के साथ 25.75 kmpl तक का माइलेज देता है.

दूसरे नंबर पर है टाटा टिआगो, जिसकी कीमत मात्र 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है और यह मैनुअल वेरिएंट में करीब 20.09 kmpl तक का माइलेज देती है.

तीसरा विकल्प है मारुति सेलेरियो, जिसे मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार माना जाता है. इसकी कीमत करीब 5.64 लाख से 7.37 लाख रुपये के बीच है और इसका एंट्री लेवल मॉडल 25.24 kmpl तक चल सकता है, जबकि AMT वेरिएंट का माइलेज 26 kmpl तक जाता है.

चौथे नंबर पर है मारुति डिजायर, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है. इसका AMT वेरिएंट, ARAI के मुताबिक 25.71 kmpl तक का माइलेज देता है.

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कौन-सी कार रहेगी सबसे बेस्ट?

अगर आप एक स्टाइलिश हैचबैक के साथ बढ़िया माइलेज चाहते हैं, तो मारुति स्विफ्ट आपके लिए अच्छा विकल्प मानी जाती है. वहीं अगर बजट थोड़ा कम रखना है और सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए, तो टाटा टिआगो और मारुति सेलेरियो बेहतरीन ऑप्शन हैं. जिन लोगों को सेडान पसंद है, उनके लिए मारुति डिजायर एक शानदार चॉइस मानी जाती है. कार खरीदने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि माइलेज के आंकड़े कंपनी की टेस्टिंग शर्तों पर आधारित होते हैं, इसलिए असल में रोजाना चलाने पर माइलेज थोड़ा कम-ज्यादा हो सकता है.

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