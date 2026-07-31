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हिंदी न्यूज़ऑटोCarHyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?

Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?

Hyundai Neira EV:हुंडई ने अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV नीरा का कॉन्सेप्ट अनवील कर दिया है. किआ कैरेंस EV के प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार 490 किमी की रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ आई है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 31 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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Hyundai Neira EV: भारत में लोग हमेशा से ही ऐसी कार पसंद करते हैं जो की उनकी बड़ी फैमिली के लिए सही साबित हो. जिसके चलते ऑटो कंपनियां भी MPV (मल्टी पर्पस व्हीकल) पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. इसी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हुंडई ने एक बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने इंडोनेशिया में आयोजित 2026 गैकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो में अपनी नई इलेक्ट्रिक 7-सीटर MPV हुंडई नीरा का कॉन्सेप्ट मॉडल अनवील किया है.

आपको बता दें कि, यह नया मॉडल तकनीकी और स्ट्रक्चरल रूप से किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के प्लेटफॉर्म पर आधारित है. हुंडई और किआ दोनों एक ही पैरेंट ग्रुप का हिस्सा हैं. इसलिए नीरा EV को किआ कैरेंस का रीबैज्ड और ज्यादा प्रीमियम अवतार माना जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार में क्या-क्या खास देखने को मिलता है.

मस्कुलर फ्रंट लुक और एयरोडायनामिक डिजाइन

बता दें कि, डिजाइन के मामले में हुंडई नीरा का ओवरऑल सिलुएट किआ कैरेंस से मिलता-जुलता है. लेकिन इसके एक्सटीरियर में हुंडई की सिग्नेचर स्टाइलिंग दी गई है. इसके फ्रंट में हुंडई की पहचान बन चुकी फुल-विड्थ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है. ग्रिल को पूरी तरह से बंद रखा गया है और बंपर के निचले हिस्से में सिल्वर स्किड प्लेट्स और वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं.

वहीं, साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें लंबा रूफलाइन, बड़ी खिड़कियां, नए एयरोडायनामिक डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं. पीछे की तरफ टेलगेट पर हुंडई का सिग्नेचर बैज और एक पतली लाइट बार से जुड़ी वर्टिकल एलईडी टेललाइट्स कार को पीछे से भी काफी स्पॉर्टी और मॉडर्न लुक देती हैं.


Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?

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मिलेगा हाई-टेक केबिन और 7-सीटर लेआउट  

आप जैसे ही केबिन के अंदर कदम रखते हैं आपको बेहद स्पेशियस और प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट मिलता है. इसमें 12.3-इंच की दो एकीकृत इंटीग्रेटेड स्क्रीन्स दी गई हैं. जिनमें से एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए काम करती है. साथ ही इसमें 2-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है.

वहीं, शोकेस किया गया कॉन्सेप्ट मॉडल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ पेश किया गया था. लेकिन उम्मीद है कि इसका 6-सीटर वेरिएंट भी लाया जाएगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार तकनीक जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं.

बैटरी, ड्राइविंग रेंज और सुपरफास्ट चार्जिंग  

हालांकि कंपनी ने अभी इसके फाइनल पावरट्रेन का खुलासा नहीं किया है. लेकिन माना जा रहा है कि इसमें किआ कैरेंस EV वाले ही बैटरी पैक दिए जाएंगे. इसमें 42 kWh और 51.4 kWh के दो बैटरी विकल्प मिल सकते हैं.

  • ड्राइविंग रेंज: 42 kWh बैटरी पैक पर लगभग 404 किमी और बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक पर फुल चार्ज में 490 किमी तक की ड्राइविंग रेंज मिलने का दावा किया गया है.
  • मोटर और पावर: यह कार 135 hp से 171 hp तक की पावर और 255 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी.
  • फास्ट चार्जिंग: 100 kW के DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी को महज 39 मिनट के अंदर 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.


Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?

क्या होगी कीमत?

बता दें कि, सुरक्षा के लिहाज से हुंडई नीरा EV में लेवल-2 ADAS तकनीक मिलने की पूरी उम्मीद है. जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं. इसके अलावा 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए जाएंगे.

बात करें कीमत और लॉन्च की तो हुंडई पहले इस कार को इंडोनेशियाई बाजार में उतारेगी. कंपनी ने 2030 तक भारत में एक नई फैमिली MPV लाने की बात कही है. अगर यह भारतीय बाजार में एंट्री करती है. तो इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख से 26 लाख रुपये के बीच हो सकती है. भारत में इसका सीधा मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और BYD eMAX 7 से होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Kia Carens EV Rival Hyundai Neira EV Hyundai Electric MPV Hyundai 7 Seater EV
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