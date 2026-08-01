#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarFlooded Road Driving Tips: कितने पानी में निकल जाएगी कार, कितने पर बंद कर देना चाहिए इंजन?

Flooded Road Driving Tips: कितने पानी में निकल जाएगी कार, कितने पर बंद कर देना चाहिए इंजन?

Flooded Road Driving Tips: मानसून के समय में सड़को पर पानी भर जाना एक आम बात बन चुकी है. ऐसे में ये जान लेना भी जरुरी है कि आपकी कार कितने पानी में निकल सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

Flooded Road Driving Tips: मानसून के मौसम में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरना एक आम समस्या है. ऐसे में कार चालकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे पानी से भरी सड़क को पार करें या नहीं. कई बार जरा सी लापरवाही की वजह से कार पानी के बीच में बंद हो जाती है और इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है. अगर आप भी इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

कितने पानी में सुरक्षित निकल सकती है कार 

कार को पानी में ले जाने से पहले पानी के स्तर यानी गहराई को समझना बहुत जरूरी है. अगर सड़क पर पानी कार के टायर के आधे हिस्से तक है, तो इसे सुरक्षित माना जाता है. इस स्तर पर आप कार को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं. जब तक पानी पहिए के रिम या निचले हिस्से तक रहता है, तब तक कार के मुख्य हिस्सों में पानी घुसने का खतरा बहुत कम होता है. अगर पानी कार के बंपर को छू रहा है या उससे ऊपर जा रहा है, तो समझ लें कि अब खतरा बढ़ गया है. ऐसे रास्ते पर कार ले जाने से आपको हमेशा बचना चाहिए. 

कितने पानी पर इंजन बंद कर दें?

ध्यान रखें कि अगर कार चलाते समय पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा है और वह कार के बोनट या हेडलाइट तक पहुंच गया है, तो ऐसे में आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. क्योंकि कार के इंजन को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो एयर फिल्टर के जरिए अंदर जाती है. अगर पानी बोनट तक आ गया है, तो वह एयर फिल्टर के रास्ते इंजन के भीतर भी जा सकता है. जैसे ही आपको लगे कि पानी बोनट को छूने लगा है, आपको तुरंत इंजन बंद कर देना चाहिए.

जब पानी इंजन के सिलेंडरों के अंदर चला जाता है, तो इंजन जाम हो जाता है. इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में हाइड्रोलॉक कहते हैं. ऐसी स्थिति में इंजन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है और उसे ठीक कराने में भारी खर्च आ सकता है. साथ ही अगर पानी में चलते-चलते आपकी कार अचानक बंद हो जाती है, तो उसे दोबारा चालू करने की गलती बिल्कुल न करें. क्योंकि बंद गाड़ी में दोबारा चाबी घुमाने से पानी बहुत तेजी से इंजन के अंदर चला जाता है. 

यह भी पढ़ेंः पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?

इन बातों का रखें ध्यान 

पानी से भरी सड़क पर कार को हमेशा पहले या दूसरे गियर में ही चलाएं. इससे गाड़ी को पूरी ताकत मिलती है. साथ ही  कार के एक्सीलेटर को थोड़ा दबाकर रखें ताकि इंजन की रफ्तार तेज रहे. इससे साइलेंसर के जरिए पानी अंदर नहीं जाएगा. एक्सीलेटर दबाते समय क्लच को आधा दबाकर रखें ताकि गाड़ी की रफ्तार नियंत्रण में रहे और वह बंद न हो. जब कार पानी से बाहर निकल जाती है, तब कार के ब्रेक थोड़े ढ़िले हो जाते है. इसलिए कार को पानी से निकालने के तुरंत बाद सूखी जगह पर लाकर दो-चार बार ब्रेक दबाएं ताकि उनका पानी सूख जाए और वे ठीक से काम करने लगें. 

यह भी पढ़ेंः PUC खत्म? अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Published at : 01 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Car Safety Flooded Road Driving Car In Rain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Flooded Road Driving Tips: कितने पानी में निकल जाएगी कार, कितने पर बंद कर देना चाहिए इंजन?
कितने पानी में निकल जाएगी कार, कितने पर बंद कर देना चाहिए इंजन?
कार
Scorpio-N छोड़कर Innova क्यों खरीद रही BMC? चौंका देगी वजह
Scorpio-N छोड़कर Innova क्यों खरीद रही BMC? चौंका देगी वजह
कार
Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?
Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?
कार
नई Slavia की एंट्री, Verna और होंडा सिटी की बढ़ी टेंशन?
नई Slavia की एंट्री, Verna और होंडा सिटी की बढ़ी टेंशन?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget