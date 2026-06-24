कार में बंद होने से दो छोटे बच्चों की चली गई जान, जानिए लॉक हो जाने पर क्या करना चाहिए?

फ्रांस में दो छोटे बच्चे गर्म कार के अंदर फंस गए और तेज गर्मी के चलते उनकी जान चली गई. दुख की बात यह है कि फैमिली को काफी देर तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे कार के अंदर हैं. इस घटना के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर कोई कार के अंदर लॉक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति में खुद को कैसे सेफ रखा जा सकता है?

शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों बच्चे गलती से परिवार की कार में चले गए और अंदर ही बंद हो गए. उस समय इलाके में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था जबकि बंद कार के अंदर का तापमान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था.

बच्चों की उम्र केवल 2 और 4 साल थी. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे परिवार के घर के बाहर खड़ी कार में पहुंच गए थे. माना जा रहा है कि वे खेलते-खेलते कार के अंदर चले गए और किसी तरह कार लॉक हो गई. मां ने बच्चों को कार के अंदर बेहोशी की हालत में देखा और तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचाने में सफल नहीं हो सके.

कार में फंस जाएं तो क्या करें?

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर कभी आप कार के अंदर फंस जाएं तो सबसे पहले घबराने की बजाय शांत रहने की कोशिश करें. घबराहट की हालत में शख्स सही फैसला नहीं ले पाता और शरीर की ऑक्सीजन भी तेजी से खर्च होती है. सबसे पहले कार के सभी दरवाजों और खिड़कियों के लॉक सिस्टम को चेक करना चाहिए. कई बार किसी तकनीकी खराबी या सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से दरवाजे नहीं खुलते, लेकिन मैनुअल लॉक से उन्हें खोला जा सकता है.

अगर दरवाजे नहीं खुल रहे हैं तो तुरंत कार का हॉर्न बजाने की कोशिश करें. लगातार हॉर्न बजाने से आसपास मौजूद लोगों का ध्यान आपकी ओर जा सकता है. इसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो तुरंत परिवार, दोस्तों या इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें और अपनी लोकेशन साझा करें. ऐसी स्थिति में समय सबसे जरूरी होता है.

एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि हर शख्स को अपनी कार में मौजूद इमरजेंसी फीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ज्यादातर कारों में अंदर से दरवाजा खोलने का अलग मैकेनिज्म दिया जाता है. इसके अलावा कई मॉडर्न कारों में इमरजेंसी विंडो ब्रेकर या सेफ्टी टूल रखने की सलाह भी दी जाती है. अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता न हो तो खिड़की के किनारों पर जोरदार हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश की जा सकती है.

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