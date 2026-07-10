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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki Popularity In India: भारतीयों के दिलों पर क्यों राज करती है मारुति, क्या इसे सच में पता है भारतीय ग्राहकों की रग?

Maruti Suzuki Popularity In India: भारतीयों के दिलों पर क्यों राज करती है मारुति, क्या इसे सच में पता है भारतीय ग्राहकों की रग?

पिछले 4 दशक से कंपनी भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. हर साल नई कंपनियां और नए मॉडल बाजार में आते हैं लेकिन बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी अब भी सबसे आगे नजर आती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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Maruti Suzuki Popularity In India: भारत में जब भी नई कार खरीदने की बात होती है, तो सबसे पहले जिन कंपनियों का नाम लोगों के दिमाग में आता है, उनमें मारुति सुजुकी सबसे आगे रहती है. पिछले 4 दशक से कंपनी भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. हर साल नई कंपनियां और नए मॉडल बाजार में आते हैं लेकिन बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी अब भी सबसे आगे नजर आती है.

इसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहक की जरूरत को समझने की कंपनी की रणनीति मानी जाती है. कार खरीदने वाला ज्यादातर भारतीय ग्राहक माइलेज, कम मेंटेनेंस, सस्ती सर्विस, रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं. यही वजह है कि मारुति की कई कारें लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल है. 

माइलेज आज भी बड़ा फैक्टर

भारतीय ग्राहक कार खरीदते समय सबसे पहले माइलेज के बारे में पूछते हैं. रोजाना इस्तेमाल होने वाली कार में कम फ्यूल खर्च हर परिवार की प्राथमिकता होती है. इसी वजह से मारुति सुजुकी ने शुरुआत से ही बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस किया. कंपनी की कई पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियां अपने सेगमेंट में बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती है, जिससे उनकी रनिंग कॉस्ट कम रहती है.     

कम कीमत में ज्यादा वैल्यू

देश में बड़ी संख्या में लोग कार को लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत के तौर पर खरीदते हैं. ऐसे में बजट सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, मारुति सुजुकी की कारें आमतौर पर अपने सेगमेंट की कई कंपीटिटिव कारों की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध रहती है. यही वजह है कि पहली कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इसके लोकप्रियता काफी ज्यादा रहती है. 

सर्विस सेंटर का बड़ा नेटवर्क

मारुति की सबसे बड़ी ताकत उसका बड़ा सर्विस नेटवर्क माना जाता है. छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक कंपनी के सर्विस सेंटर और डीलरशिप मौजूद हैं. ऐसे में ग्राहकों को सर्विस या रिपेयर के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. आसानी से सर्विस उपलब्ध होना, ग्राहकों का भरोसा और मजबूत करता है.  

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भारतीय जरूरत के हिसाब से तैयार होती है कारें

मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. आसान ड्राइविंग, हल्के कंट्रोल और सरल तकनीक की वजह से नए ड्राइवर भी इन्हें आसानी से चला लेते हैं. यही कारण है कि देश के कई ड्राइविंग स्कूल भी प्रशिक्षण के लिए मारुति कारें ही इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा करीब 40 साल से ज्यादा समय से भारतीय बाजार में मौजूद रहने के कारण मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के बीच मजबूत भरोसा बनाया है. लाखों संतुष्ट ग्राहक और लगातार अच्छी बिक्री ने कंपनी की ब्रांड वैल्यू को और मजबूत किया है. यही विश्वास नए ग्राहकों को भी इस ब्रांड की ओर आकर्षित करता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
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