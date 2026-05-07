पहली बार कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये बातें जानना जरूरी, नहीं तो झेलना पड़ेगा नुकसान

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हिंदी न्यूज़ऑटोपहली बार कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये बातें जानना जरूरी, नहीं तो झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान

पहली बार कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये बातें जानना जरूरी, नहीं तो झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान

Car Buying Tips: पहली कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए. अगर आप सही जानकारी के साथ कार खरीदेंगे तो लंबे समय तक कार का सही आनंद भी ले सकते हैं. 

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 07 May 2026 06:53 AM (IST)
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अक्सर लोग कार खरीदते समय काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका बाद में नुकसान उठाना पड़ता है. शोरूम में सेल्समैन की बातों, ऑफर्स और जल्दी फैसला लेने के दबाव में आकर लोग सही फैसला नहीं कर पाते.

ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि कार खरीदते समय सोच-समझकर और सही जानकारी के साथ फैसला लिया जाए. यहां हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से पहले आपको सोचना चाहिए. 

जल्दबाजी में कार फाइनल न करें

पहली बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कार फाइनल कर देते हैं. शोरूम में कई बार सेल्समैन आपको जल्दी बुकिंग करने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन आपको हमेशा समय लेकर अलग-अलग ऑप्शन्स की तुलना करनी चाहिए. 

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कार की कीमत देखकर फैसला न करें

दूसरी गलती यह है कि लोग सिर्फ कार की कीमत देखकर फैसला लेते हैं और बाकी खर्चों जैसे इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, मेंटेनेंस को नजरअंदाज कर देते हैं. असल में कार की कुल लागत ज्यादा मायने रखती है. 

हर फीचर और कंडीशन को ध्यान से जांचे

तीसरी गलती यह होती है कि लोग टेस्ट ड्राइव या गाड़ी की पूरी जांच ठीक से नहीं करते. बिना ठीक से देखे-समझे कार लेने पर बाद में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हर फीचर और कंडीशन को ध्यान से जांचना जरूरी है. 

दिखावे या दूसरों की पसंद से कार न खरीदें

इसके अलावा चौथी गलती यह है कि लोग अपनी जरूरत की बजाय दूसरों की पसंद या दिखावे में कार खरीद लेते हैं. हर शख्स की जरूरत, बजट और यूज अलग होता है, इसलिए कार भी उसी हिसाब से चुननी चाहिए. पांचवीं और सबसे आम गलती है कि लोग डीलर की हर बात मान लेते हैं और मोलभाव नहीं करते. जबकि कार खरीदते समय कीमत, एक्सेसरीज़ और इंश्योरेंस पर बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप पैसे बचा सकते हैं.

ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि पहली कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए. अगर आप सही जानकारी के साथ, धैर्य से और अपनी जरूरत के हिसाब से कार चुनते हैं तो आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि लंबे समय तक अपनी कार का सही आनंद भी ले सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- मोस्ट-सेलिंग TVS iQube का नया वेरिएंट लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगा 175 KM रेंज, जानें कीमत 

Published at : 07 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Car Buying Tips Car News
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