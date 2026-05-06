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हिंदी न्यूज़ऑटोमोस्ट-सेलिंग TVS iQube का नया वेरिएंट लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगा 175 KM रेंज, जानें कीमत

मोस्ट-सेलिंग TVS iQube का नया वेरिएंट लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगा 175 KM रेंज, जानें कीमत

TVS iQube New Variant: टीवीएस ने iQube S स्कूटर के पुराने 3.5kWh बैटरी वाले मॉडल को हटाकर उसकी जगह बड़ा 4.7kWh बैटरी पैक दे दिया है. इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ गई है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 May 2026 05:07 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में तेजी से बढ़ते कॉम्पिटीशन के बीच टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर iQube सीरीज़ को और मजबूत करने के लिए एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने अब iQube S का नया 4.7kWh बैटरी वाला मॉडल पेश किया है जो पहले से ज्यादा रेंज, बेहतर परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के साथ आता है. यह अपडेट खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और ज्यादा भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं.

आसान भाषा में कहें तो TVS ने अपने iQube S स्कूटर के पुराने 3.5kWh बैटरी वाले मॉडल को हटाकर उसकी जगह बड़ा 4.7kWh बैटरी पैक दे दिया है. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्कूटर की रेंज बढ़कर लगभग 175 किलोमीटर तक हो गई है, यानी एक बार चार्ज करने पर आप ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं. इस नए वेरिएंट की कीमत करीब 1.37 लाख रुपये रखी गई है.

बड़ी बैटरी के साथ स्कूटर की टॉप स्पीड भी करीब 82 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है और यह 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार लगभग 4.3 सेकंड में पकड़ लेता है. हालांकि बैटरी बड़ी होने की वजह से चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़कर करीब 4 घंटे हो गया है. 

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इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और डिजाइन

फीचर्स की बात करें तो इसमें पहले की तरह स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे TFT डिस्प्ले, मोबाइल कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल/मैसेज अलर्ट और सेफ्टी फीचर्स जैसे क्रैश अलर्ट, एंटी-थेफ्ट और रिवर्स मोड। इसके अलावा 32 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, जिससे सामान रखने में आसानी होती है। 

डिज़ाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने नए ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिससे स्कूटर पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखता है। कुल मिलाकर, यह नया वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है जो ज्यादा रेंज, अच्छे फीचर्स और भरोसेमंद ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं.

इतनी यूनिट सेल का माइलस्टोन पार 

TVS iQube ने देश में 8.5 लाख यूनिट सेल का माइलस्टोन पार कर लिया है. इस स्कूटर को 2020 में लॉन्च किया गया था. इस स्कूटर में कई बैटरी ऑप्शन्स मिलते हैं. इसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh और 5.5 kWh बैटरी पैक मिलता है. इसे तीन वेरिएंट के साथ किया गया है, जिसमें iQube, iQube S और iQube ST शामिल है. 

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Published at : 06 May 2026 05:07 PM (IST)
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