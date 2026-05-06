EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह

आजकल कई लोग अपनी कार की छत पर रूफ रैक लगवाते हैं ताकि ज्यादा सामान रखा जा सके और अंदर जगह खाली रहे. यह सुविधा पेट्रोल या डीजल कार में तो ठीक लगती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में यह नुकसान कर सकती है. इलेक्ट्रिक कारें बैटरी पर चलती हैं और उनकी रेंज बहुत मायने रखती है. अगर आप छत पर रैक लगाकर सामान रखते हैं, तो गाड़ी की रेंज कम हो जाती है और आपको बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है.

हवा का दबाव कैसे बढ़ता है?

जब कार की छत पर रूफ रैक लगाया जाता है, तो गाड़ी का आकार थोड़ा बदल जाता है. इससे चलते समय हवा का दबाव बढ़ जाता है. गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है. अगर रैक खाली भी हो, तब भी यह असर डालता है. रिपोर्ट के अनुसार खाली रैक से भी माइलेज लगभग 12% तक कम हो सकता है. अगर रैक पर सामान रखा हो, जैसे साइकल या बड़ा बॉक्स, तो यह असर 30% तक पहुंच सकता है.

इलेक्ट्रिक कार की रेंज पर असर

इलेक्ट्रिक कारें पहले से ही एफिशियंट होती हैं, लेकिन रूफ रैक लगाने से उनकी रेंज ज्यादा घटती है. एक सामान्य EV जो करीब 523 किलोमीटर चल सकती है, उसकी रेंज खाली रैक के साथ लगभग 56 किलोमीटर तक कम हो सकती है. अगर रैक में सामान रखा हो, तो यह कमी 145 किलोमीटर तक हो सकती है. इसका मतलब है कि आपको रास्ते में ज्यादा बार चार्जिंग करनी पड़ेगी.

रेंज बचाने के आसान तरीके

अगर आपको रूफ रैक इस्तेमाल करना जरूरी है, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखें. जब जरूरत न हो, तो रैक को हटा दें ताकि गाड़ी हल्की और तेज चले. टायर का प्रेशर सही रखें, इससे गाड़ी पर कम दबाव पड़ता है. हाईवे पर खिड़कियां बंद रखें ताकि हवा का दबाव कम हो. साथ ही, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल करें ताकि ब्रेक लगाने पर बैटरी थोड़ी चार्ज होती रहे.

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