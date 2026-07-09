बजट सिर्फ 6 लाख रुपये? फिर भी खरीद सकते हैं ये Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट

Automatic Cars Under 6 Lakh: आजकल ऑटोमोबाइल मार्केट में एक से बढ़कर गाड़ियां आ रही हैं. लेकिन बढ़ते कारों के दाम के चलते कई लोग अपनी खुद की गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं. लोग चाहते हैं कि उनके पास ऑटोमैटिक गाड़ी हो जिसके चलते उनके ट्रैफिक में आराम मिले.

आज हम इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसे गाड़ियों के बारें में बताएंगे जो आपके बजट में भी आ जाएगा और इसमें ऑटोमैटिक फीचर भी आपको मिल जाएगा. तो चलिए जानतें हैं कम बजट में आने वाली इन शानदार गाड़ियों की पूरी लिस्ट.

मारुति सुजुकी है सबसे ऊपर

अगर आप भी अपनी नई ऑटोमैटिक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट एकदम टाइट है. तो आपके लिए मारुति सुजुकी कंपनी बेहद सही है. बता दें कि, इस लिस्ट में पहला नाम मारुति एस-प्रेसो का है. जिसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआत करीब 4.75 लाख रुपये से होती है. अपने शानदार लुक और बेहतरीन केबिन स्पेस के कारण यह लोगों को काफी पसंद आती है.

जबकि दूसरी तरफ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति ऑल्टो K10 हैं. इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लगभग 4.95 लाख रुपये में मिल जाता है. यह दोनों ही कारें माइलेज के मामले में बेजोड़ हैं और शहर के भारी ट्रैफिक में इन्हें ड्राइव करना बेहद आसान है.

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क्विड भी है अच्छा विकल्प

अगर आपको बेहद ही कम बजट में एक बड़ी एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ी चाहिए. तो रेनॉल्ट क्विड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है. क्विड का ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 4.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आ जाता है.

इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 184 मिमी है जो खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है. जबकि इसके अलावा इसमें 8 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दमदार सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो इस बजट में इसे एक बेहद आधुनिक और वैल्यू फॉर मनी कार बनाते हैं.

ये दोनों गाड़ियों देता है प्रीमियम टच

आपको बता दें कि, अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और 6 लाख तक खर्च करने को तैयार हैं तो आपको दो और दमदार ऑप्शन मिल जाएगा. इसमें पहली है मारुति सिलेरियो जिसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत लगभग 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है और यह अपने केबिन स्पेस के लिए जानी जाती है.

जबकि दूसरा ऑप्शन है नई टाटा टियागो है जिसका प्योर एएमटी वेरिएंट ठीक 6 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. टियागो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम लुक और बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट के लिए इस सेगमेंट में सबसे दमदार गाड़ी है.

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