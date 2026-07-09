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हिंदी न्यूज़ऑटोCarबजट सिर्फ 6 लाख रुपये? फिर भी खरीद सकते हैं ये Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट

बजट सिर्फ 6 लाख रुपये? फिर भी खरीद सकते हैं ये Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट

Automatic Cars Under 6 Lakh: बजट है सिर्फ 6 लाख रुपये? देखें मारुति ऑल्टो, एस-प्रेसो, रेनो क्विड और टाटा टियागो जैसी बेहतरीन और किफायती ऑटोमैटिक कारों की पूरी लिस्ट और कीमतें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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Automatic Cars Under 6 Lakh: आजकल ऑटोमोबाइल मार्केट में एक से बढ़कर गाड़ियां आ रही हैं. लेकिन बढ़ते कारों के दाम के चलते कई लोग अपनी खुद की गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं. लोग चाहते हैं कि उनके पास ऑटोमैटिक गाड़ी हो जिसके चलते उनके ट्रैफिक में आराम मिले.

आज हम इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसे गाड़ियों के बारें में बताएंगे जो आपके बजट में भी आ जाएगा और इसमें ऑटोमैटिक फीचर भी आपको मिल जाएगा. तो चलिए जानतें हैं कम बजट में आने वाली इन शानदार गाड़ियों की पूरी लिस्ट.

मारुति सुजुकी है सबसे ऊपर 

अगर आप भी अपनी नई ऑटोमैटिक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट एकदम टाइट है. तो आपके लिए मारुति सुजुकी कंपनी बेहद सही है. बता दें कि, इस लिस्ट में पहला नाम मारुति एस-प्रेसो का है. जिसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआत करीब 4.75 लाख रुपये से होती है. अपने शानदार लुक और बेहतरीन केबिन स्पेस के कारण यह लोगों को काफी पसंद आती है. 

जबकि दूसरी तरफ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति ऑल्टो K10 हैं. इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लगभग 4.95 लाख रुपये में मिल जाता है. यह दोनों ही कारें माइलेज के मामले में बेजोड़ हैं और शहर के भारी ट्रैफिक में इन्हें ड्राइव करना बेहद आसान है.

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क्विड भी है अच्छा विकल्प 

अगर आपको बेहद ही कम बजट में एक बड़ी एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ी चाहिए. तो रेनॉल्ट क्विड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है. क्विड का ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 4.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आ जाता है. 

इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 184 मिमी है जो खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है. जबकि इसके अलावा इसमें 8 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दमदार सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो इस बजट में इसे एक बेहद आधुनिक और वैल्यू फॉर मनी कार बनाते हैं.

ये दोनों गाड़ियों देता है प्रीमियम टच 

आपको बता दें कि, अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और 6 लाख तक खर्च करने को तैयार हैं तो आपको दो और दमदार ऑप्शन मिल जाएगा. इसमें पहली है मारुति सिलेरियो जिसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत लगभग 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है और यह अपने केबिन स्पेस के लिए जानी जाती है. 

जबकि दूसरा ऑप्शन है नई टाटा टियागो है जिसका प्योर एएमटी वेरिएंट ठीक 6 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. टियागो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम लुक और बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट के लिए इस सेगमेंट में सबसे दमदार गाड़ी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Affordable Automatic Cars Automatic Cars Under 6 Lakh Maruti Alto K10 Amt Tata Tiago Automatic
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