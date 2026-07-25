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हिंदी न्यूज़ऑटोE-Challan के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल, मोबाइल पर आया मैसेज असली है या नकली, ऐसे पहचानें

E-Challan के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल, मोबाइल पर आया मैसेज असली है या नकली, ऐसे पहचानें

Fake E Challan SMS Scam Online Fraud: E-Challan के नाम पर हो रही ठगी से रहें सावधान. जानिए आपके मोबाइल पर आया चालान का मैसेज असली है या नकली. ऐसे करें पहचान और साइबर फ्रॉड से खुद को बचाएं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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Fake E Challan SMS Scam Online Fraud: भारत में अब बढ़ते डिजिटल जमाने में जहां लोगों को इंटरनेट से सुविधा मिली है तो इसका बुरा असर भी हमारे आस-पास देखने को मिल रहा है. क्योंकि, अपने देश में साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है. जिसके चलते हर रोज कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं. बता दें कि, इन दिनों ई-चालान के नाम पर एक नया फ्रॉड तेजी से फैल रहा है.

जिसमें लोगों के मोबाइल पर चालान कटने का फर्जी एसएमएस भेजा जाता है. लोग डर के मारे बिना सोचे-समझे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और पलक झपकते ही उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. तो चलिए समझते हैं कि इस खेल से खुद को कैसे सुरक्षित रखें.

ऐसे होता है ई-चालान फ्रॉड का तरीका?

बता दें कि, साइबर अपराधी अपने सिस्टम से चालान का फर्जी मैसेज भेजते हैं. इस मैसेज में लिखा होता है कि आपकी गाड़ी का चालान कट गया है और जल्द से जल्द इसका भुगतान करें. 

मैसेज के साथ एक खतरनाक या फर्जी लिंक भी जुड़ा होता है. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने की कोशिश करते हैं. ठग आपकी बैंक डिटेल्स और ओटीपी चुरा लेते हैं. कई मामलों में तो लिंक पर क्लिक करते ही फोन में मालवेयर या वायरस भी डाउनलोड हो जाता है.

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मैसेज में दिखने वाले लिंक को ऐसे पहचानें

अगर आपके पास कोई चालान का मैसेज आता है तो असली और नकली चालान मैसेज की पहचान करने का सबसे आसान तरीका उसमें दिया गया लिंक होता है. सरकार या ट्रैफिक पुलिस की ओर से आने वाले आधिकारिक मैसेज में हमेशा .gov.in एक्सटेंशन होता है. 

जैसे- echallan.parivahan.gov.in. अगर आपके फोन में आए मैसेज के लिंक में .com, .net, .apk, .xyz या bit.ly जैसे छोटे और अजीब लिंक्स दिखें, तो समझ जाएं कि यह पूरी तरह से फर्जी है. किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें.

धोखाधड़ी होने पर तुरंत यहां करें शिकायत

बता दें कि, अगर अनजाने में आपसे कोई फर्जी पेमेंट हो जाती है या आप इस साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं. तो घबराने की जगह तुरंत एक्शन लें. सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक कराएं. 

इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं. आप साइबर क्राइम की आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं ताकि समय रहते पैसे रिकवर होने की संभावना बनी रहे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
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