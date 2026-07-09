पेड़ की छांव में कार खड़ी करना पड़ सकता है महंगा, मॉनसून में इन जगहों से रहें दूर

Monsoon Car Parking Tips: आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कार ले लिए पार्किंग की जगह नहीं मिलती है तो हम किसी भी दीवार के कोने या पेड़ के नीचे खड़े कर देते हैं. लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है हमारी यही आदत कार के लिए आफत बन जाती है. बता दें कि, मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

जिसके चलते यह खबर आपके लिए है अगर आप भी अपनी गाड़ी को पेड़ के नीचे या किसी कमजोर दीवार के सहारे खड़ा कर रहे हैं. तो मॉनसून में पार्किंग की एक छोटी सी लापरवाही आपकी चमचमाती कार को कबाड़ में बदल सकती है. तो चलिए जानते हैं कि बरसात के मौसम में आपको अपनी गाड़ी किन जगहों पर नहीं खड़ी करनी चाहिए.

भारी बारिश में क्यों विलेन बन जाते हैं पेड़?

बता दें कि, तेज आंधी और भारी बारिश के दौरान पेड़ों की टहनियां बहुत कमजोर हो जाती हैं. कई बार बाहर से हरा-भरा दिखने वाला पेड़ अंदर से खोखला होता है और पानी के वजन से अचानक उसकी भारी डालियां नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिर जाती हैं.

इससे न सिर्फ कार की रूफ और विंडशील्ड पूरी तरह टूट जाते हैं. बल्कि गाड़ी का स्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाता है. इसलिए बारिश के दिनों में पेड़ को गाड़ी के नीचे नहीं खुलें में ही पार्क करें.

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कच्ची दीवारें भी हैं बड़ा खतरा

आपको बता दें कि, पेड़ों के अलावा मॉनसून के दौरान पुरानी या कच्ची दीवारें, कंस्ट्रक्शन साइट्स और अस्थाई रूप से बने लोहे या टिन के शेड के पास गाड़ी खड़ी करना बेहद खतरनाक होता है.

लगातार होने वाली बारिश की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है जिससे दीवारों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. अगर ऐसी किसी जगह के पास आपकी कार खड़ी है तो मलबे के नीचे दबकर गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो सकती है. जिसका मोटा खर्चा कई बार इंश्योरेंस कंपनियां भी कवर नहीं करती हैं.

ढलान वाली जगह से बनाए दूरी

आपने देखा होगा अक्सर लोग पार्किंग ढूंढने के चक्कर में गाड़ी को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां सड़क का ढलान होता है. जहां पानी जमा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है.

अगर बेसमेंट या किसी निचले इलाके में पानी भर गया तो गाड़ी के केबिन और साइलेंसर के रास्ते इंजन में पानी घुस जाता है. मॉनसून में गाड़ी पार्क करते समय हमेशा हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें और सुरक्षा के लिए टायरों के नीचे व्हील ब्लॉक्स जरूर लगाएं ताकि तेज पानी के बहाव में भी गाड़ी अपनी जगह से न हिले.

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