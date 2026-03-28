मार्च 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में तेज बढ़त देखने को मिली है। यह दिखाता है कि लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस महीने अब तक 1.27 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो इस वित्त वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले सबसे ज्यादा बिक्री अक्टूबर 2025 में त्योहारों के समय हुई थी। मार्च में आई ये बढ़त सिर्फ सामान्य मांग की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से लोग जल्दी-जल्दी खरीदारी कर रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत बढ़ने का डर

EV की बिक्री बढ़ने का एक बड़ा कारण आने वाले समय में कीमत बढ़ने की आशंका है. कई कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि कच्चे माल जैसे एल्यूमीनियम, कॉपर और जिंक की कीमत बढ़ रही है, जिससे गाड़ियों की लागत भी बढ़ेगी. ऐसे में कंपनियां जल्द ही कीमतें बढ़ा सकती हैं. इसी डर से ग्राहक अभी खरीदारी करना ज्यादा सही समझ रहे हैं. इसके साथ ही सरकार की PM E-DRIVE स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी जल्द खत्म हो सकती है. इस योजना के तहत ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक मदद मिलती है. अब जब यह लाभ बंद होने की संभावना है, तो लोग जल्दी से जल्दी EV खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें सब्सिडी का फायदा मिल सके.

कंपनियों की रणनीति और बाजार में कंपटीशन

मार्च 2026 में बिक्री बढ़ाने के पीछे कंपनियों की रणनीति भी अहम भूमिका निभा रही है. वित्त वर्ष के अंत में कंपनियां अपने टारगेट पूरे करने के लिए खास ऑफर और डिस्काउंट देती हैं. इससे ग्राहकों को सस्ते में EV खरीदने का मौका मिलता है. मार्केट में इस समय TVS Motor सबसे आगे चल रही है, जबकि Bajaj Auto और Ather Energy दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. Greaves Electric चौथे नंबर पर है और Ola Electric पांचवें स्थान पर पहुंच गई है. बता दें कि ये कंपटीशन भी ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.

यह भी पढ़ें:-

नई कार खरीदने का है प्लान! Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही हैं ये कारें, देखें लिस्ट