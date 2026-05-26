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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda और Bajaj को पीछे छोड़ रही ये Electric Scooter, सिंगल चार्ज में चलेगी 212KM

Honda और Bajaj को पीछे छोड़ रही ये Electric Scooter, सिंगल चार्ज में चलेगी 212KM

Long Range EV Scooter: 212KM तक की रेंज देने वाली नई Electric Scooter ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी है. लंबी रेंज और स्मार्ट फीचर्स के चलते Honda और Bajaj को कड़ी टक्कर मिल रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 26 May 2026 10:40 AM (IST)
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Long Range EV Scooter: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. पहले लोग EV खरीदने से पहले चार्जिंग और रेंज को लेकर काफी सोचते थे, लेकिन अब मार्केट में ऐसे स्कूटर आ चुके हैं जो लंबी दूरी तय करने में भी शानदार साबित हो रहे हैं. खास बात यह है कि कुछ Electric Scooter अब सिंगल चार्ज में 200KM से ज्यादा चलने का दावा कर रहे हैं. यही वजह है कि ग्राहक अब पेट्रोल स्कूटर छोड़ EV की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं. 

लंबी रेंज के साथ कम रनिंग कॉस्ट और स्मार्ट फीचर्स ने युवाओं को काफी आकर्षित किया है. इस समय TVS iQube के हाई रेंज मॉडल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वहीं Bajaj और Honda के आने वाले EV मॉडल्स भी बाजार में मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं. अब ग्राहक सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि बैटरी परफॉर्मेंस और रियल लाइफ रेंज को भी काफी महत्व देने लगे हैं.

212KM रेंज ने बदल दिया Electric Scooter का खेल

लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर अब भारतीय बाजार का नया ट्रेंड बन चुकी हैं. TVS iQube के कुछ प्रीमियम मॉडल्स करीब 212KM तक की IDC रेंज देने का दावा करते हैं. यही वजह है कि रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा स्कूटर में टचस्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मल्टीपल राइडिंग मोड जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. 

कई यूजर्स का कहना है कि अब उन्हें हर दिन चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती. वहीं Ather और OLA जैसी कंपनियां भी अपने नए मॉडल्स में बेहतर बैटरी और ज्यादा रेंज देने पर फोकस कर रही हैं. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच लंबी रेंज वाली EV अब लोगों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा बनती जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: लाखों KM चलाने के बाद भी खराब नहीं होगी EV की बैटरी, इस रिपोर्ट ने खत्म किया बड़ा डर

Honda और Bajaj के लिए आसान नहीं होगा मुकाबला

Bajaj Chetak अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जबकि Honda भी भारतीय बाजार के लिए नए Electric Scooter तैयार कर रही है. लेकिन फिलहाल लंबी रेंज और हाई टेक फीचर्स के मामले में नए EV ब्रांड्स ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. ग्राहक अब ऐसी स्कूटर चाहते हैं जो स्टाइलिश दिखे, ज्यादा दूरी तय करे और रोज का खर्च भी कम करे. 

यही वजह है कि 200KM से ज्यादा रेंज देने वाली Electric Scooter की मांग तेजी से बढ़ रही है. आने वाले समय में EV मार्केट में मुकाबला और भी तगड़ा होने वाला है क्योंकि हर कंपनी अब ज्यादा रेंज, फास्ट चार्जिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

यह भी पढ़ें: भारत में तहलका मचाने आ रही Mercedes की पहली Hybrid S-Class, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

Published at : 26 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Bajaj Chetak Ola Electric TVS IQube  Electric Scooter India Long Range EV Scooter
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