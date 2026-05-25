भारत में तहलका मचाने आ रही Mercedes की पहली Hybrid S-Class, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

Mercedes S Class Hybrid: लग्जरी कार पसंद करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मर्सिडीज अब भारत में अपनी नई एस क्लास को प्लग इन हाइब्रिड रूप में लाने जा रही है. खास बात यह है कि यह कंपनी की भारत में पहली हाइब्रिड कार होगी, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ बिजली से चलने वाली तकनीक भी मिलेगी. लंबे समय से लोग मान रहे थे कि बड़ी सेडान कारों का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन मर्सिडीज अब भी S Class को अपनी सबसे खास पहचान मानती है.

नई एस 450e हाइब्रिड में 22 किलोवाट क्षमता वाली बैटरी दी गई है, जिसकी मदद से यह कार केवल बिजली पर करीब 100 km तक चल सकेगी. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. इसके अलावा यह कार शानदार ताकत, नए फीचर और पहले से ज्यादा आराम के साथ आने वाली है. कंपनी 15 जून को इसकी कीमत और बाकी जानकारी सामने रखेगी.

बिजली पर लंबी दूरी और जबरदस्त ताकत बनेगी सबसे बड़ी खासियत

नई एस क्लास हाइब्रिड में ऐसा सिस्टम दिया गया है, जो पेट्रोल और बिजली दोनों की ताकत को साथ लेकर चलता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ड्राइवर चाहें तो रोजमर्रा के छोटे सफर सिर्फ बिजली के सहारे पूरे कर सकते हैं. करीब 100 km तक केवल बिजली पर चलने की क्षमता इसे सामान्य हाइब्रिड कारों से अलग बनाती है. इससे फ्यूल की बचत भी होगी और शहरों में कम प्रदूषण फैलाने में मदद मिलेगी.

ताकत की बात करें तो यह कार करीब 435 BHP पावर पैदा करती है, जिससे इसकी रफ्तार और चलाने का अनुभव बेहद शानदार रहने वाला है. कंपनी का दावा है कि यह अपनी श्रेणी की सबसे ज्यादा ईंधन बचाने वाली लग्जरी सेडान में शामिल हो सकती है. यही वजह है कि नई तकनीक पसंद करने वाले ग्राहकों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.

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अंदर से और ज्यादा शानदार हुई नई एस क्लास

नई एस क्लास में बाहरी बदलावों के साथ अंदर का हिस्सा भी पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया गया है. कार में नया डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें तीन बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेंगी. इसके साथ कंपनी का नया एमबी ओएस सिस्टम भी मिलेगा, जिसमें AI based कई नए फीचर शामिल किए गए हैं. कार में फेस लॉक वाली तकनीक भी दी गई है, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बेहतर होंगी.

बाहर की तरफ इसका अगला हिस्सा पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. नई चमकदार जाली और रोशनी वाला कंपनी का चिन्ह इसे सड़क पर अलग पहचान देगा. माना जा रहा है कि नई हाइब्रिड तकनीक और आधुनिक फीचर की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है. फिर भी भारत में लग्जरी और नई तकनीक पसंद करने वाले ग्राहकों के बीच यह कार मजबूत जगह बना सकती है.

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