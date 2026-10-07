ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल-डीजल से महंगा पड़ा EV का इंश्योरेंस क्लेम, खर्च 14% ज्यादा

पेट्रोल-डीजल से महंगा पड़ा EV का इंश्योरेंस क्लेम, खर्च 14% ज्यादा

इलेक्ट्रिक कारों का इंश्योरेंस क्लेम पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से 14% तक महंगा साबित हो रहा है. जानिए इसके पीछे की मुख्य वजहें और बैटरी प्रोटेक्शन का खर्च.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में अब लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी खूब पसंद आ रहे हैं और लोग तेजी से खरीद भी रहे हैं. अभी हाल ही में आए डेटा में भी यह साफ देखा गया है कि EV गाड़ियों की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह और भी बढ़ने वाला है. लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल इलेक्ट्रिक कारों के रख-रखाव और बीमा से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आई है.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक कारों का इंश्योरेंस क्लेम पारंपरिक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले औसतन 14 प्रतिशत तक ज्यादा महंगा साबित हो रहा है. बता दें कि एक आंकड़ें के अनुसार पेट्रोल-डीजल कारों पर जहां औसत क्लेम खर्च लगभग 36,185 रुपये आता है. वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यह कीमत बढ़कर औसतन 41,543 रुपये तक पहुंच जाती है. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो
क्या है Honda का बड़ा प्लान? भारत में ला सकती है 10 नई गाड़ियां
क्या है Honda का बड़ा प्लान? भारत में ला सकती है 10 नई गाड़ियां
ऑटो
Honda Elevate हुई और स्मार्ट, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
Honda Elevate हुई और स्मार्ट, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
ऑटो
Red Light से गलत लेन तक, दिल्ली में हर घंटे 34 हजार लोग तोड़ रहे नियम
Red Light से गलत लेन तक, दिल्ली में हर घंटे 34 हजार लोग तोड़ रहे नियम

महंगे पार्ट्स और बैटरी का असर

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बीमा क्लेम महंगे होने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनमें इस्तेमाल होने वाली हाई-वोल्टेज बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट, कूलिंग हार्डवेयर व सेंसर जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं.

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार कई मॉडल्स में केवल बैटरी पैक बदलने का खर्च गाड़ी की कुल कीमत का 40 से 50 प्रतिशत तक हो सकता है. यही वजह है कि एक्सीडेंट या तकनीकी खराबी के बाद जब रिपेयरिंग की बारी आती है तो पारंपरिक इंजन वाली गाड़ियों की तुलना में ईवी का रिपेयर बिल काफी भारी-भरकम होता है.

पेट्रोल-डीजल से महंगा पड़ा EV का इंश्योरेंस क्लेम, खर्च 14% ज्यादा

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां

बैटरी प्रोटेक्शन के चलते बढ़ रहा कीमत

जानकारी दें दे कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सभी ईवी मालिक सामान्य बीमा पॉलिसियों की जगह खास सेफ्टी कवच को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. ऐसा इस लिए है क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत ईवी मालिक जीरो डेप्रिसिएशन और रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ बैटरी प्रोटेक्शन कवर जरूर ले रहे हैं.

वहीं, EV गाड़ियों में पानी भरने, शॉर्ट सर्किट और पावर सर्ज जैसी प्रॉब्लम से बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए बैटरी प्रोटेक्शन कवर लेने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते EV गाड़ियों का क्लेम पेट्रोल और डीजल कारों से महंगा पड़ रहा है.

पेट्रोल-डीजल से महंगा पड़ा EV का इंश्योरेंस क्लेम, खर्च 14% ज्यादा

AI Generated Image

मानसून और ड्राइविंग कंडीशंस का प्रभाव

जबकि इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि मानसून के मौसम में ईवी के क्लेम का खर्च और अधिक बढ़ जाता है. बारिश के दिनों में जलभराव और पानी की वजह से होने वाले नुकसान के कारण औसत क्लेम राशि सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़कर 65,000 रुपये तक पहुंच जाती है.

वहीं, इसके अलावा टियर-2 शहरों में और इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में क्लेम की फ्रीक्वेंसी भी अधिक दर्ज की जा रही है. जिसके चलते यह पता चलता है कि गाड़ी खरीदते समय सही इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्याप्त कवर चुनना ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी हो गया है.

यह भी पढ़ें: क्या है Honda का बड़ा प्लान? भारत में ला सकती है 10 नई गाड़ियां

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो
क्या है Honda का बड़ा प्लान? भारत में ला सकती है 10 नई गाड़ियां
क्या है Honda का बड़ा प्लान? भारत में ला सकती है 10 नई गाड़ियां
ऑटो
Honda Elevate हुई और स्मार्ट, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
Honda Elevate हुई और स्मार्ट, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
ऑटो
Red Light से गलत लेन तक, दिल्ली में हर घंटे 34 हजार लोग तोड़ रहे नियम
Red Light से गलत लेन तक, दिल्ली में हर घंटे 34 हजार लोग तोड़ रहे नियम
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
मध्य प्रदेश
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
बिहार
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
ऑटो
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget