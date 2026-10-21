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हिंदी न्यूज़ऑटोट्रैवल बिजनेस में करनी है एंट्री, जानिए कितने रुपये की आएगी एक वॉल्वो बस?

ट्रैवल बिजनेस में करनी है एंट्री, जानिए कितने रुपये की आएगी एक वॉल्वो बस?

ट्रेवल बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दें कि भारत में एक नई लग्जरी वोल्वो बस की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम के बीच आती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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आज के समय में भारत के भीतर इंटरसिटी ट्रैवल का बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है. लोग अब सफर के दौरान आराम और लग्जरी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. यही वजह है कि जब भी कोई नया ट्रैवल बिजनेस में एंट्री करने की सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम वॉल्वो बस का आता है. पर्यटन स्थलों की बढ़ती संख्या और बेहतर होते हाइवे के कारण इस बिजनेस में कमाई के मौके काफी बढ़ गए हैं.

लेकिन किसी भी नए बिजनेसमैन या स्टार्टअप के लिए सबसे पहला और बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर एक लग्जरी वॉल्वो बस खरीदने में कितने रुपये का निवेश करना होगा. आइए जानते हैं कि भारत के ऑटो बाजार में एक नई वॉल्वो बस की कीमत क्या है और इसके लिए आपको कितना बजट तैयार रखना होगा.

भारतीय बाजार में वॉल्वो बस की शुरुआती कीमत

भारत में Volvo Buses प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में सबसे बड़ा नाम है. यदि आप इस बिजनेस में उतरने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि वॉल्वो बसों की एक्स-शोरूम कीमत उनके मॉडल, वेरिएंट और लंबाई के आधार पर तय होती है.

वर्तमान समय में भारतीय बाजार में एक नई वॉल्वो बस की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 90 लाख रुपये से शुरू होकर 2 करोड़ रुपये तक जाती है. यह कीमत केवल चेसिस और कंपनी द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे की होती है, जिस पर ऑन-रोड आने तक टैक्स और बीमा का अतिरिक्त खर्च भी जुड़ता है.

लोकप्रिय मॉडल्स और उनकी अलग-अलग कीमत

टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में मुख्य रूप से वॉल्वो के दो या तीन मॉडल्स की मांग सबसे ज्यादा रहती है. इसमें सबसे पहला नाम Volvo 9400 B11R का आता है, जिसकी कीमत बाजार में 90 लाख से शुरू होकर 1.35 करोड़ रुपये तक जाती है. यह मॉडल लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद किफायती और आरामदायक माना जाता है. इसके बाद वॉल्वो का सबसे प्रीमियम और आधुनिक प्लेटफॉर्म Volvo 9600 आता है. इस सुपर लग्जरी बस की रेंज 1.30 करोड़ रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 2.00 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

ऑन-रोड कीमत और अतिरिक्त खर्चे

शो-रूम से बाहर निकलने के बाद जब बस सड़क पर चलने के लिए तैयार होती है, तो उसका बजट काफी बढ़ जाता है. किसी भी कमर्शियल व्हीकल के लिए RTO रजिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया परमिट, भारी वाहनों का विशेष इंश्योरेंस और GST जैसे टैक्स मिलकर ऑन-रोड कीमत को बढ़ा देते हैं. इसके अलावा अगर आप बस के केबिन के अंदर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जैसे स्पेशल लाइट्स, वॉशरूम या स्क्रीन करवाते हैं, तो उसका खर्च अलग से जुड़ता है.

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डाउन पेमेंट और फाइनेंस का गणित

इतना बड़ा निवेश एक बार में अपनी जेब से करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, इसलिए इस बिजनेस में फाइनेंस की सुविधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और निजी बैंक कमर्शियल व्हीकल लोन के तहत वॉल्वो बस की कुल कीमत का 80% से 90% तक फाइनेंस कर देते हैं.

अगर आप 1.30 करोड़ की बस खरीदने जा रहे हैं, तो आपको करीब 15 से 20 लाख रुपये तक का डाउन पेमेंट जमा करना होगा. इसके बाद बाकी बची रकम पर बैंक 5 से 7 साल की अवधि के लिए लोन स्वीकृत करता है, जिसकी हर महीने की EMI बस की होने वाली कमाई में से ही आसानी से निकाली जा सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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