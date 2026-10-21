एक दिन में कितनी कमाई करके देती है लग्जरी बस, कितना होता है खर्चा?

अगर आप ट्रांसपोर्ट या टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में कदम रखने जा रहे हैं, तो सिर्फ बस की कीमत जानना काफी नहीं है. इस बिजनेस की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बस सड़क पर दौड़ने के बाद रोज कितना कमाती है और उस पर प्रतिदिन कितना खर्च आता है.

एक लग्जरी वोल्वो या प्रीमियम स्लीपर बस का गणित आम बसों से काफी अलग होता है. कई बार लोग सिर्फ टिकटों की बिक्री देखकर भारी मुनाफे का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे डीजल, टोल, मेंटेनेंस और स्टाफ सैलरी का एक बड़ा वित्तीय ढांचा काम करता है. आइए जानते हैं कि एक लग्जरी बस की रोजाना की कमाई और खर्चों की जमीनी हकीकत क्या है.

एक दिन में कितनी होती है मोटी कमाई?

एक लग्जरी बस की रोजाना की ग्रॉस कमाई उसके रूट, बुकिंग और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है. मान लीजिए आपकी बस दिल्ली से मनाली या मुंबई से गोवा जैसे किसी व्यस्त रूट पर चल रही है, जहां एक तरफ की दूरी लगभग 500 से 600 किलोमीटर है. एक प्रीमियम 36-सीटर एसी स्लीपर बस का औसत टिकट किराया 1,500 रुपये के आसपास होता है.

अगर बस में 80 से 90 फीसदी सीटों की बुकिंग हो जाती है, तो एक सिंगल ट्रिप से बस मालिक को लगभग 50,000 से 54,000 रुपये तक की कुल आमदनी होती है. यदि बस रोजाना या अल्टरनेट डे पर दोनों तरफ का फेरा पूरा करती है, तो इसका मासिक और दैनिक टर्नओवर लाखों में पहुंच जाता है.

डीजल और टोल का सबसे बड़ा दैनिक खर्चा

एक बड़ी लग्जरी वोल्वो बस का माइलेज आमतौर पर 3 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास होता है. इसका मतलब है कि 600 किलोमीटर के सफर के लिए बस को कम से कम 200 लीटर डीजल की जरूरत होगी, जिसका दैनिक खर्च ही लगभग 18,000 से 20,000 रुपये के बीच बैठता है.

इसके अलावा नेशनल हाइवे पर लगने वाला टोल टैक्स भी एक बड़ा दैनिक खर्चा है, जो एक लंबी दूरी के रूट पर प्रतिदिन 3,000 से 4,000 रुपये तक हो सकता है. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स भी हर टिकट की बुकिंग पर 10 से 15 फीसदी तक का कमीशन लेते हैं, जो रोज के खर्च में शामिल होता है.

फिक्स खर्चे और स्टाफ की सैलरी

इसमें सबसे पहले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की सालाना फीस, स्टेट टैक्स और गाड़ी का भारी कमर्शियल इंश्योरेंस आता है. इसके साथ ही, बस को सुरक्षित चलाने के लिए रखे गए दो ड्राइवरों और एक हेल्पर का वेतन भी फिक्स होता है. लंबी दूरी की बसों में सुरक्षा के लिहाज से दो ड्राइवरों का होना अनिवार्य है, जिनका कुल मासिक वेतन और दैनिक भत्ता मिलाकर हर महीने करीब 50,000 से 60,000 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा हर महीने होने वाली रूटीन सर्विसिंग, टायर बदलने का खर्च और साफ-सफाई का खर्च भी फिक्स लायबिलिटी में जुड़ता है.

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लोन की ईएमआई और शुद्ध मुनाफा

कमाई और खर्च के इस पूरे गणित के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है EMI. चूंकि एक नई लग्जरी बस की कीमत करोड़ों में होती है, इसलिए उसका मासिक लोन करीब 1 लाख से 1.20 लाख रुपये तक होता है. अगर हम रोज के डीजल, टोल, स्टाफ की सैलरी, बुकिंग कमीशन और EMI के दैनिक हिस्से को मिला दें, तो एक दिन का कुल ऑपरेटिंग खर्च लगभग 30,000 से 35,000 रुपये बैठता है.

ऐसे में 50,000 की दैनिक ग्रॉस कमाई में से सारे खर्च निकालने के बाद एक बस मालिक को प्रतिदिन लगभग 15,000 से 20,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा आसानी से मिल जाता है. अगर रूट पर अच्छी ऑक्यूपेंसी बनी रहे, तो एक सिंगल लग्जरी बस से हर महीने 3 लाख से 4 लाख रुपये तक की शुद्ध बचत की जा सकती है.

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