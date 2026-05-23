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हिंदी न्यूज़ऑटोइस बाइक में आ जाएगा पूरी फैमिली का सामान, 140 KM रेंज के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर

इस बाइक में आ जाएगा पूरी फैमिली का सामान, 140 KM रेंज के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर

Electric Bike: फिलहाल यह इलेक्ट्रिक बाइक बेल्जियम में पेश की गई है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बाइक्स दुनियाभर में तेजी से पॉपुलर हो सकती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 23 May 2026 01:24 PM (IST)
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दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग ऐसी गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें. खासतौर पर शहरों में इस्तेमाल होने वाले टू-व्हीलर्स में अब कंपनियां सिर्फ अच्छी रेंज ही नहीं, बल्कि ज्यादा उपयोगी और सुविधाजनक डिजाइन देने पर भी ध्यान दे रही हैं.

इसी कड़ी में बेल्जियम की एक कंपनी ने ANY LUV1 नाम की नई इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है, जो अपनी लंबी रेंज और बड़े स्टोरेज स्पेस की वजह से काफी चर्चा में है. यह बाइक उन लोगों के लिए बेहद खास मानी जा रही है जो रोजाना ऑफिस आने-जाने, सामान ले जाने या डिलीवरी जैसे कामों के लिए टू-व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है इलेक्ट्रिक बाइक की खासियत?

इस नई इलेक्ट्रिक बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका 120 लीटर का विशाल स्टोरेज स्पेस है. आमतौर पर बाइक या स्कूटर में इतना बड़ा स्टोरेज नहीं मिलता, लेकिन इस मॉडल में कंपनी ने उपयोगिता पर खास ध्यान दिया है. इसमें इतना सामान रखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉक्स या अतिरिक्त बैग की जरूरत कम पड़ सकती है. यही वजह है कि यह बाइक फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स डिलीवरी और छोटे कारोबार करने वालों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. इसके अलावा परिवार के रोजमर्रा के कामों के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

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रेंज के मामले में भी यह इलेक्ट्रिक बाइक काफी दमदार बताई जा रही है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 140 किलोमीटर तक चल सकती है. शहरों में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए यह रेंज काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे बार-बार चार्जिंग की चिंता कम हो जाती है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच यह बाइक कम खर्च में लंबी दूरी तय करने का बेहतर विकल्प बन सकती है. अगर कोई व्यक्ति रोजाना ऑफिस जाता है या ज्यादा सफर करता है, तो यह इलेक्ट्रिक बाइक उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

बाइक का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो बाइक को काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है. इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि शहरों के ट्रैफिक में इसे आसानी से चलाया जा सके. बाइक की बॉडी मजबूत दिखाई देती है और सीट को भी आरामदायक बनाया गया है, ताकि लंबे समय तक चलाने पर भी थकान कम महसूस हो. कंपनी ने इसे प्रैक्टिकल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए इसका पूरा डिजाइन रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

फिलहाल यह इलेक्ट्रिक बाइक बेल्जियम में पेश की गई है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बाइक्स दुनियाभर में तेजी से लोकप्रिय हो सकती हैं. खासकर भारत जैसे देशों में, जहां डिलीवरी सर्विस और रोजाना टू-व्हीलर इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां ऐसी बाइक्स की मांग बढ़ सकती है. 

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Published at : 23 May 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
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