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अब वेटिंग पीरियड से नहीं जूझेंगे रॉयल एनफील्ड के दीवाने, 2028 तक हर साल बनेंगी 20 लाख बाइक्स

Royal Enfield Bikes: 2028 तक हर साल 20 लाख बाइक बनाने की तैयारी में है. इससे ग्राहकों को लंबा वेटिंग पीरियड झेलना नहीं पड़ेगा और डिलीवरी तेजी से मिल सकेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 12:39 PM (IST)
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Royal Enfield Bikes: भारतीय बाइक बाजार में Royal Enfield का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. कंपनी की Classic 350, Hunter 350 और इलेक्ट्रा जैसी बाइक्स युवाओं से लेकर लंबे सफर पसंद करने वालों तक की पहली पसंद बनी हुई हैं. लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण कई ग्राहकों को लंबे वेटिंग पीरियड का सामना भी करना पड़ता है. कई बार बाइक की डिलीवरी के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है. 

अब कंपनी अपने ग्राहकों को इसी परेशानी से राहत देने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Royal Enfield ने 2028 तक हर साल 20 लाख बाइक तैयार करने का लक्ष्य रखा है. कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि ग्राहकों को जल्दी डिलीवरी मिल सके. माना जा रहा है कि आने वाले समय में इससे कंपनी की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

बढ़ती डिमांड को पूरा करने की तैयारी में कंपनी

पिछले कुछ सालों में Royal Enfield की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. खासकर 350cc सेगमेंट में कंपनी का दबदबा लगातार मजबूत हुआ है. युवाओं के बीच रेट्रो डिजाइन और दमदार रोड प्रजेंस वाली बाइक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. यही वजह है कि कई मॉडल्स पर लंबा वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है. अब कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाकर इस समस्या को कम करना चाहती है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2028 तक हर साल 20 लाख बाइक बनाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए प्रोडक्शन प्लांट और सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जा सकता है. कंपनी का फोकस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बाजार पर भी है. ज्यादा उत्पादन होने से एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. इससे ग्राहकों को बाइक की जल्दी डिलीवरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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नई बाइक्स और बड़े प्लान से बढ़ेगा बाजार में दबदबा

Royal Enfield लगातार नए मॉडल्स और नए सेगमेंट पर भी काम कर रही है. कंपनी आने वाले समय में कई नई बाइक्स लॉन्च कर सकती है, जिनमें एडवेंचर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी शामिल माना जा रहा है. बढ़ती प्रोडक्शन क्षमता का फायदा नई बाइक्स की उपलब्धता में भी देखने को मिल सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कंपनी तेजी से डिलीवरी देने में सफल रहती है तो ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा. 

खासकर छोटे शहरों और युवाओं के बीच Royal Enfield की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. लंबे वेटिंग पीरियड के कारण कई ग्राहक दूसरी कंपनियों की तरफ भी चले जाते हैं. ऐसे में कंपनी का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. आने वाले सालों में Royal Enfield भारतीय बाइक बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करती नजर आ सकती है.

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Published at : 23 May 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Production Royal Enfield Waiting Period Bike Sales India Royal Enfield 2028
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