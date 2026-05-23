New Honda City, Verna या Virtus, किस कार को खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानिए जरूरी डिटेल्स

भारतीय सेडान बाजार में एक बार फिर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. नई अपडेटेड Hyundai Verna और नई Honda City की एंट्री के बाद अब Volkswagen Virtus को कड़ी टक्कर मिल रही है. तीनों कारें अपने-अपने तरीके से खास हैं. कोई ज्यादा पावर देती है, कोई शानदार माइलेज देती है तो कोई ज्यादा स्पेस और वैल्यू ऑफर करती है. ऐसे में अगर कोई नई प्रीमियम सेडान खरीदने की सोच रहा है तो इन तीनों कारों की तुलना जानना काफी जरूरी हो जाता है.

अगर साइज और रोड प्रेजेंस की बात करें तो नई Honda City सबसे बड़ी कार है. इसकी लंबाई 4594mm है, जबकि Hyundai Verna की लंबाई 4565mm और Volkswagen Virtus की 4561mm है. यानी City सड़क पर सबसे ज्यादा बड़ी और प्रीमियम महसूस होती है. हालांकि व्हीलबेस के मामले में Verna आगे निकल जाती है.

केबिन स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस

Hyundai Verna का व्हीलबेस 2670mm है, जबकि Virtus का 2651mm और City का 2600mm है. बड़ा व्हीलबेस आमतौर पर ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर रियर सीट कम्फर्ट देता है. ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो Virtus सबसे ऊंची कार है, जिसमें 179mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. वहीं City और Verna दोनों में 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. खराब सड़कों पर Virtus चलाने में थोड़ी ज्यादा आसान साबित हो सकती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज

परफॉर्मेंस के मामले में तीनों कारों का अंदाज अलग है. Volkswagen Virtus के टॉप मॉडल में 150PS की पावर और 250Nm का टॉर्क मिलता है. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो तेज और स्पोर्टी ड्राइविंग फील देता है. वहीं Hyundai Verna सबसे ज्यादा पावरफुल नजर आती है. इसका इंजन 160PS की पावर और 253Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह काफी तेज और दमदार महसूस होती है. दूसरी तरफ नई Honda City Hybrid ज्यादा फोकस स्मूदनेस और माइलेज पर करती है. इसमें 124bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क मिलता है. हालांकि इसकी परफॉर्मेंस काफी रिफाइंड और आरामदायक ड्राइविंग के लिए बेहतर मानी जाती है.

अगर माइलेज यानी फ्यूल बचत की बात करें तो यहां Honda City Hybrid बाकी दोनों कारों से काफी आगे निकल जाती है. City Hybrid लगभग 27.2 kmpl तक का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में बेहद शानदार माना जाता है. वहीं Hyundai Verna करीब 20.6 kmpl और Volkswagen Virtus लगभग 19.6 kmpl का माइलेज देती है. यानी जो लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं और फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए City Hybrid बेहतर विकल्प बन सकती है.

कितनी है गाड़ियों की कीमत?

कीमत और वैल्यू के मामले में भी तीनों कारें अलग-अलग ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. नई Honda City Hybrid की कीमत करीब 21 लाख रुपये तक जाती है, जबकि इसका स्टैंडर्ड मॉडल लगभग 12 लाख रुपये से शुरू होता है Hyundai Verna की कीमत 10.9 लाख रुपये से लेकर 20.2 लाख रुपये तक है, जिससे यह कई बजट विकल्प देती है.

Volkswagen Virtus की कीमत 10.5 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 19 लाख रुपये तक जाती है. ऐसे में अगर कोई ज्यादा फीचर्स और पावर चाहता है तो Verna मजबूत विकल्प है, स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए Virtus अच्छी कार साबित हो सकती है, जबकि माइलेज और आराम चाहने वालों के लिए City Hybrid सबसे बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आती है.

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