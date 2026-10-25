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हिंदी न्यूज़ऑटो3 पहियों पर दौड़ी BYD SUV, वायरल वीडियो ने मचाया ऑटो वर्ल्ड में तहलका

3 पहियों पर दौड़ी BYD SUV, वायरल वीडियो ने मचाया ऑटो वर्ल्ड में तहलका

चीन में BYD की Bao 8 SUV का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार ने व्हील क्लैंप लगे पहिए को हवा में उठाकर तीन पहियों पर ड्राइव करते हुए रास्ता बना लिया.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 08:06 AM (IST)
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पार्किंग नियम तोड़ने पर कार के पहिए में व्हील क्लैंप लगना आम बात है, लेकिन चीन से सामने आया एक वीडियो इस पूरी प्रक्रिया को ही उलटता नजर आ रहा है. यहां एक BYD Bao 8 SUV के पहिए पर क्लैंप लगा हुआ था, लेकिन कार को रोकने का यह तरीका ज्यादा देर काम नहीं आया. SUV ने अपने सस्पेंशन की मदद से उसी पहिए को जमीन से ऊपर उठा लिया और बाकी तीन पहियों के सहारे धीरे-धीरे आगे बढ़ गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह मामला चीन के लियानयुंगांग के जिनशान टाउन से सामने आया है. वीडियो में SUV को पार्किंग वाली जगह से निकलते देखा जा सकता है, जबकि उसके एक फ्रंट व्हील पर क्लैंप लगा हुआ है. सामान्य कार में ऐसा क्लैंप वाहन को आगे बढ़ने से रोक देता है, लेकिन Bao 8 में मौजूद खास सस्पेंशन तकनीक ने इसे अलग बना दिया. हालांकि, यह कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसे कंपनी ने पार्किंग जुर्माने से बचने के लिए बनाया हो. इसके पीछे की असली वजह ऑफ-रोडिंग और आपात स्थिति में वाहन की क्षमता बढ़ाना है.

ऐसे किया सस्पेंशन ने कमाल

इस SUV में BYD का DiSus-P Ultra हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह जरूरत पड़ने पर अलग-अलग पहियों की ऊंचाई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है. यही तकनीक इस वीडियो में कार के एक पहिए को जमीन से ऊपर उठाने में काम आई. कंपनी के अनुसार, सिस्टम किसी एक पहिए को करीब 300mm तक ऊपर उठा सकता है. इसका इस्तेमाल खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर किसी बाधा को पार करने, पहिए को बदलने और मुश्किल परिस्थितियों में SUV को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है.

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आपात स्थिती के लिए उपयोगी

वीडियो देखकर ऐसा लग सकता है कि कार सामान्य स्थिति में तीन पहियों पर चल सकती है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. यह सिस्टम खास परिस्थितियों और कम स्पीड के लिए बनाया गया है. BYD के मुताबिक इस तरह पहिया उठाने की स्थिति में वाहन की गति करीब 15kmph तक सीमित रहती है. यानी यह तकनीक हाईवे या सामान्य सड़क पर तीन पहियों पर तेज रफ्तार से चलने के लिए नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कम गति वाले ऑफ-रोड सेक्शन या किसी आपात स्थिति में वाहन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है.

टायर बदलने में भी मिल सकती है मदद

DiSus-P Ultra का इस्तेमाल टायर बदलने के लिए भी किया जा सकता है. सिस्टम की मदद से किसी एक पहिए को ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे जैक की जरूरत कम हो सकती है. ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान अगर किसी पहिए के सामने बड़ी मुसिबत आ जाए, तो सस्पेंशन की मदद से वाहन उस पहिए की पोजिशन बदलकर आगे निकलने की कोशिश कर सकता है. इस घटना के बाद यह समस्या सामने आती है कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाली कारों पर व्हील क्लैंप कितना प्रभावी रहेगा. किसी वाहन को जानबूझकर पार्किंग जुर्माने से बचाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना नियमों से बचने का तरीका नहीं है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 08:06 AM (IST)
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