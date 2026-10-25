3 पहियों पर दौड़ी BYD SUV, वायरल वीडियो ने मचाया ऑटो वर्ल्ड में तहलका

पार्किंग नियम तोड़ने पर कार के पहिए में व्हील क्लैंप लगना आम बात है, लेकिन चीन से सामने आया एक वीडियो इस पूरी प्रक्रिया को ही उलटता नजर आ रहा है. यहां एक BYD Bao 8 SUV के पहिए पर क्लैंप लगा हुआ था, लेकिन कार को रोकने का यह तरीका ज्यादा देर काम नहीं आया. SUV ने अपने सस्पेंशन की मदद से उसी पहिए को जमीन से ऊपर उठा लिया और बाकी तीन पहियों के सहारे धीरे-धीरे आगे बढ़ गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह मामला चीन के लियानयुंगांग के जिनशान टाउन से सामने आया है. वीडियो में SUV को पार्किंग वाली जगह से निकलते देखा जा सकता है, जबकि उसके एक फ्रंट व्हील पर क्लैंप लगा हुआ है. सामान्य कार में ऐसा क्लैंप वाहन को आगे बढ़ने से रोक देता है, लेकिन Bao 8 में मौजूद खास सस्पेंशन तकनीक ने इसे अलग बना दिया. हालांकि, यह कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसे कंपनी ने पार्किंग जुर्माने से बचने के लिए बनाया हो. इसके पीछे की असली वजह ऑफ-रोडिंग और आपात स्थिति में वाहन की क्षमता बढ़ाना है.

ऐसे किया सस्पेंशन ने कमाल

इस SUV में BYD का DiSus-P Ultra हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह जरूरत पड़ने पर अलग-अलग पहियों की ऊंचाई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है. यही तकनीक इस वीडियो में कार के एक पहिए को जमीन से ऊपर उठाने में काम आई. कंपनी के अनुसार, सिस्टम किसी एक पहिए को करीब 300mm तक ऊपर उठा सकता है. इसका इस्तेमाल खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर किसी बाधा को पार करने, पहिए को बदलने और मुश्किल परिस्थितियों में SUV को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है.

Para qué usar las 4 ruedas cuando puedes usar 3? BYD BAO 8! https://t.co/IF1TYwHPHr — carnewschinaes (@carnewschinaes) October 20, 2026

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आपात स्थिती के लिए उपयोगी

वीडियो देखकर ऐसा लग सकता है कि कार सामान्य स्थिति में तीन पहियों पर चल सकती है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. यह सिस्टम खास परिस्थितियों और कम स्पीड के लिए बनाया गया है. BYD के मुताबिक इस तरह पहिया उठाने की स्थिति में वाहन की गति करीब 15kmph तक सीमित रहती है. यानी यह तकनीक हाईवे या सामान्य सड़क पर तीन पहियों पर तेज रफ्तार से चलने के लिए नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कम गति वाले ऑफ-रोड सेक्शन या किसी आपात स्थिति में वाहन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है.

टायर बदलने में भी मिल सकती है मदद

DiSus-P Ultra का इस्तेमाल टायर बदलने के लिए भी किया जा सकता है. सिस्टम की मदद से किसी एक पहिए को ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे जैक की जरूरत कम हो सकती है. ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान अगर किसी पहिए के सामने बड़ी मुसिबत आ जाए, तो सस्पेंशन की मदद से वाहन उस पहिए की पोजिशन बदलकर आगे निकलने की कोशिश कर सकता है. इस घटना के बाद यह समस्या सामने आती है कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाली कारों पर व्हील क्लैंप कितना प्रभावी रहेगा. किसी वाहन को जानबूझकर पार्किंग जुर्माने से बचाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना नियमों से बचने का तरीका नहीं है.

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