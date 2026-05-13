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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में शुभेंदु सरकार के बाद एक और इस्तीफा, ममता बनर्जी की करीबी ने छोड़ा पद

बंगाल में शुभेंदु सरकार के बाद एक और इस्तीफा, ममता बनर्जी की करीबी ने छोड़ा पद

पश्चिम विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार और राज्य में नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गांगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 01:18 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गांगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया. अधिकारियों ने बुधवार (13 मई) को यह जानकारी दी. लीना गांगोपाध्याय ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी लेखिका, निर्माता और निर्देशक के तौर पर काम किया है. वह महिला अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं.

2023 में बनी थीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष

गांगोपाध्याय की अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है और वह तृणमूल कांग्रेस की करीबी मानी जाती हैं. उन्हें जुलाई 2023 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त होना था. हालांकि, राज्य में सरकार बदलने के बाद लीना ने इस्तीफा दे दिया.

बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत को लेकर उठे विवाद के बाद लीना ने डेढ़ महीने पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी. 29 मार्च को ओडिशा के तलसारी में एक टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान अभिनेता राहुल अरुणोदय समुद्र में डूब गए. यह सीरियल लीना गांगोपाध्याय की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाया किया जा रहा था.

राहुल की मौत के बाद लीना ने दावा किया कि शूटिंग में पानी का कोई सीन नहीं था और वह खुद समुद्र में गए थे. बाद में पता चला कि शूटिंग के दौरान राहुल डूब गए थे. राहुल की पत्नी, अभिनेत्री प्रियंका सरकार ने लीना और प्रोडक्शन कंपनी के कुछ सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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बंगाली अभिनेताओं, तकनीशियनों और निर्देशकों के एक वर्ग ने लीना के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी प्रोडक्शन कंपनी से संबंध तोड़ने का फैसला किया. उस समय, लीना ने राहुल की मौत के मामले की जांच में 'प्रभाव' के आरोप से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की. हालांकि, उन्होंने बाद में इस्तीफा नहीं दिया.

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के शासन के बाद भाजपा राज्य में सत्ता में आई है. हाल ही में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली. उनके शपथ ग्रहण समारोहों में पीएम मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और मंत्री भी पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें: PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील के बाद सरकार का बड़ा फैसला, गोल्ड-सिल्वर पर बढ़ाया टैरिफ

Published at : 13 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal TMC MAMATA BANERJEE Leena Gangopadhyay
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