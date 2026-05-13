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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग

मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग

Viral video: इंस्टाग्राम पर Ayushi नाम की कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह बताती हैं कि मुंबई में 25 हजार रुपये के अंदर कैसे मैनेज किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 13 May 2026 12:24 PM (IST)
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मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां रहने का खर्च कई लोगों के सपनों पर भारी पड़ जाता है. किराया, लोकल ट्रैवल, खाना और रोजमर्रा के खर्च मिलाकर आम आदमी की जेब तेजी से खाली होने लगती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने दावा किया है कि वह मुंबई जैसे महंगे शहर में सिर्फ 25 हजार रुपये महीने में अपना पूरा खर्च चला लेती है. लड़की ने वीडियो में अपना पूरा बजट ब्रेकडाउन बताया, जिसे सुनकर कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी कम रकम में मुंबई में जीना मतलब आराम और लग्जरी से समझौता करना है.

किराया, खाना और ट्रैवल का पूरा हिसाब

दरअसल, इंस्टाग्राम पर Ayushi नाम की कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह बताती हैं कि मुंबई में 25 हजार रुपये के अंदर कैसे मैनेज किया जा सकता है. वीडियो के मुताबिक वह करीब 14 हजार रुपये किराया और बिजली पर खर्च करती हैं. वहीं लोकल ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके ट्रैवल खर्च को 2 हजार रुपये के अंदर रखती हैं. खाने पर उनका खर्च करीब 6 हजार रुपये आता है क्योंकि वह ज्यादातर खाना खुद बनाती हैं. इसके अलावा बाकी खर्च जिम और हॉबी जैसी चीजों पर होता है.

 
 
 
 
 
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लोगों ने पूछा- आखिर 14 हजार में घर कहां मिलता है?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोग हैरान थे कि मुंबई में इतना कम खर्च कैसे संभव है. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि उनके बताए खर्च का कुल जोड़ 25 हजार नहीं बल्कि 27 हजार रुपये बन रहा है. इस पर आयुषी ने सफाई दी कि बाकी खर्च अक्सर 3 हजार रुपये के आसपास ही रहता है. वहीं कई लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर मुंबई में 14 हजार रुपये में घर कहां मिल रहा है. जवाब में उन्होंने बताया कि वह shared accommodation में रहती हैं.

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सोशल मीडिया पर बंटे लोग

वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स की राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ लोगों ने कहा कि यह शानदार financial discipline का उदाहरण है और अगर इंसान सही प्लानिंग करे तो मुंबई जैसे शहर में भी बचत संभव है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना था कि इतने कम बजट में जीने के लिए comfort, privacy और lifestyle से समझौता करना पड़ता है. एक यूजर ने लिखा, “मुंबई में survive करना और आराम से जीना दो अलग बातें हैं.” जबकि दूसरे ने कहा, “कम से कम किसी ने ईमानदारी से असली खर्च बताया.”

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Published at : 13 May 2026 12:24 PM (IST)
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