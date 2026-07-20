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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल का खर्च कैसे आधा करा सकती हैं हाइब्रिड कारें? 20 लाख से कम में ये ऑप्शन्स मौजूद

पेट्रोल का खर्च कैसे आधा करा सकती हैं हाइब्रिड कारें? 20 लाख से कम में ये ऑप्शन्स मौजूद

Hybrid Cars Mileage: 20 लाख रुपये से कम बजट में फिलहाल कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें मौजूद हैं जो शानदार माइलेज के साथ-साथ कम रनिंग कॉस्ट भी देती हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कार चलाना महंगा हो गया है. ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि हर महीने फ्यूल पर कम खर्च किया जाए तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं. इन कारों की खासियत यह है कि इनमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है.

मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

20 लाख रुपये से कम बजट में फिलहाल कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें मौजूद हैं जो शानदार माइलेज के साथ-साथ कम रनिंग कॉस्ट भी देती हैं. इनमें सबसे पॉपुलर नाम Grand Vitara Strong Hybrid, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Honda City e हैं. हालांकि Honda City Hybrid का वेरिएंट 20 लाख रुपये से ऊपर भी जाता है, लेकिन यह भी इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद हाइब्रिड कारों में गिनी जाती है.

अगर माइलेज की बात करें तो कंपनियां इन कारों के लिए लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करती हैं. वहीं शहर की ड्राइविंग में इनका माइलेज आमतौर पर 21 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच देखने को मिलता है. यह पेट्रोल कारों की तुलना में काफी बेहतर है और रोजाना ज्यादा चलने वाले लोगों के लिए बड़ी बचत का कारण बन सकता है.

क्या है गाड़ी की खासियत?

इन हाइब्रिड कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रैफिक जाम या धीमी रफ्तार में चलते समय ये बार-बार पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल नहीं करतीं. जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक मोटर कार को आगे बढ़ाती है और बैटरी अपने आप चार्ज भी होती रहती है. इसके लिए किसी बाहरी चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि जिन्हें इलेक्ट्रिक कार की तरह चार्जिंग की चिंता नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा माइलेज चाहिए, उनके लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक शानदार ऑप्शन बन जाती है.

अगर महीने के खर्च का हिसाब लगाया जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है. मान लीजिए आप हर महीने करीब 1,500 किलोमीटर कार चलाते हैं तो इन हाइब्रिड कारों का फ्यूल खर्च लगभग 6,000 रुपये के आसपास आ सकता है. यानी सामान्य पेट्रोल SUV या सेडान की तुलना में हर महीने अच्छी-खासी बचत मिलती है. लंबे समय में यही बचत कार की शुरुआती ज्यादा कीमत की भरपाई करने में भी मदद करती है.

सेफ्टी फीचर्स में भी आगे 

सेफ्टी के मामले में भी ये कारें पीछे नहीं हैं. इनके टॉप वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा रियर वाइपर, डिफॉगर और दूसरी सुविधाएं बारिश के मौसम में ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और आसान बनाती हैं.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल की तुलना में कुछ ज्यादा होती है. लेकिन अगर आपकी सालाना ड्राइविंग ज्यादा है और आप रोजाना शहर के ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो कम फ्यूल खर्च और बेहतर माइलेज की वजह से यह ज्यादा कीमत समय के साथ वसूल हो सकती है. यही कारण है कि पिछले कुछ समय में भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Auto News Maruti Grand Vitara Hybrid Cars Mileage Strong Hybrid
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