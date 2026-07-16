E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

Does Company Replace E20 Damaged Cars: भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल को लेकर बवाल मचा हुआ है. आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक एथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 फ्यूल को लेकर अपना गुस्सा जता रहा है. जबकि अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है. बता दें कि, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर मारुति सुजुकी को नई कार देने या पूरे 20.50 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश जारी किया है.

इस फैसले के आते ही सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है. लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब जिसकी भी गाड़ी E20 पेट्रोल से खराब होगी. उसकी सीधे लॉटरी लग जाएगी और कंपनी उसे नई कार देगी. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, सोशल मीडिया पर हो रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है.

क्या है छत्तीसगढ़ का मामला?

सबसे पहले जानतें हैं कि, छत्तीसगढ़ का मामला क्या है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. दरअसल, रायपुर के डॉ. प्रेमराज ने जून 2024 में एक नई कार खरीदी थी. लेकिन उनकी नई गाड़ी बार-बार बंद होने लगी और उसके इंजन में परफॉर्मेंस, मिसफायरिंग व माइलेज की गंभीर समस्याएं आने लगीं. जब सरकारी लैब में पेट्रोल की जांच कराई गई तो पता चला कि पेट्रोल टैंक में एथेनॉल अलग होकर दही की सफेद परत की तरह जम गया था.

जिसके बाद कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि कंपनी ने E20 फ्रेंडली होने का दावा तो किया लेकिन इंजन वास्तव में इस ईंधन को झेल नहीं पाया. इसी लापरवाही पर कोर्ट ने कंपनी को 45 दिनों में नई कार देने या आरटीओ-इंश्योरेंस समेत कुल 20.50 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया.

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क्या सच में मिलेगी नई कार?

बता दें कि, जैसे ही रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला बाहर आया फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक यह बात फैल गई कि अब किसी भी गाड़ी में E20 पेट्रोल से खराबी आई तो ग्राहक सीधे कोर्ट जाकर नई गाड़ी के लिए केस कर सकता है. लोग इसे गाड़ी मालिकों की लॉटरी की तरह पेश कर रहे हैं.

जबकि सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ता अदालतों ने अब सभी कंपनियों के लिए ऐसा नियम बना दिया है कि अगर एथेनॉल पेट्रोल आपकी कार के इंजन को डैमेज करता है तो कंपनी बिना किसी सवाल-जवाब के आपको चमचमाती नई कार गिफ्ट करेगी.

क्या है असली हकीकत?

इन सब दावों के बाद अब आते हैं उस सच पर जो सोशल मीडिया के दावों की हवा निकाल देता है. दरअसल, कंपनियों को नई कार देने या पूरा पैसा रिफंड करने का आदेश नहीं दिया गया है. रायपुर मामले में गाड़ी बिल्कुल नई थी और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट साबित हुआ था. अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और एथेनॉल की वजह से उसके पार्ट्स डैमेज होते हैं तो आपको मुफ्त में नई कार कतई नहीं मिलेगी. यह केवल अफवाह है और आप ऐसे फेक न्यूज़ से बचें.

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