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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

Does Company Replace E20 Damaged Cars: E20 पेट्रोल से कार खराब होने पर नई गाड़ी मिलने के सोशल मीडिया दावों का सच जानिए. क्या रायपुर कोर्ट का फैसला हर गाड़ी मालिक के लिए सचमुच लॉटरी साबित होगा?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 06:35 PM (IST)
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Does Company Replace E20 Damaged Cars: भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल को लेकर बवाल मचा हुआ है. आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक एथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 फ्यूल को लेकर अपना गुस्सा जता रहा है. जबकि अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है. बता दें कि, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर मारुति सुजुकी को नई कार देने या पूरे 20.50 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश जारी किया है. 

इस फैसले के आते ही सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है. लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब जिसकी भी गाड़ी E20 पेट्रोल से खराब होगी. उसकी सीधे लॉटरी लग जाएगी और कंपनी उसे नई कार देगी. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, सोशल मीडिया पर हो रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है.  

क्या है छत्तीसगढ़ का मामला?

सबसे पहले जानतें हैं कि, छत्तीसगढ़ का मामला क्या है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. दरअसल, रायपुर के डॉ. प्रेमराज ने जून 2024 में एक नई कार खरीदी थी. लेकिन उनकी नई गाड़ी बार-बार बंद होने लगी और उसके इंजन में परफॉर्मेंस, मिसफायरिंग व माइलेज की गंभीर समस्याएं आने लगीं. जब सरकारी लैब में पेट्रोल की जांच कराई गई तो पता चला कि पेट्रोल टैंक में एथेनॉल अलग होकर दही की सफेद परत की तरह जम गया था. 

जिसके बाद कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि कंपनी ने E20 फ्रेंडली होने का दावा तो किया लेकिन इंजन वास्तव में इस ईंधन को झेल नहीं पाया. इसी लापरवाही पर कोर्ट ने कंपनी को 45 दिनों में नई कार देने या आरटीओ-इंश्योरेंस समेत कुल 20.50 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया.

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क्या सच में मिलेगी नई कार?

बता दें कि, जैसे ही रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला बाहर आया फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक यह बात फैल गई कि अब किसी भी गाड़ी में E20 पेट्रोल से खराबी आई तो ग्राहक सीधे कोर्ट जाकर नई गाड़ी के लिए केस कर सकता है. लोग इसे गाड़ी मालिकों की लॉटरी की तरह पेश कर रहे हैं. 

जबकि सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ता अदालतों ने अब सभी कंपनियों के लिए ऐसा नियम बना दिया है कि अगर एथेनॉल पेट्रोल आपकी कार के इंजन को डैमेज करता है तो कंपनी बिना किसी सवाल-जवाब के आपको चमचमाती नई कार गिफ्ट करेगी.

क्या है असली हकीकत?

इन सब दावों के बाद अब आते हैं उस सच पर जो सोशल मीडिया के दावों की हवा निकाल देता है. दरअसल, कंपनियों को नई कार देने या पूरा पैसा रिफंड करने का आदेश नहीं दिया गया है. रायपुर मामले में गाड़ी बिल्कुल नई थी और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट साबित हुआ था. अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और एथेनॉल की वजह से उसके पार्ट्स डैमेज होते हैं तो आपको मुफ्त में नई कार कतई नहीं मिलेगी. यह केवल अफवाह है और आप ऐसे फेक न्यूज़ से बचें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol E20 E20 Petrol Car Damage Fake Claims Raipur Consumer Court New Car Order
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