अगर E20 पेट्रोल से कार में दिक्कत आए तो क्या करें? जानिए उपभोक्ता के अधिकार

E20 Petrol Engine Damage: E20 पेट्रोल की वजह से अधिकतर लोगों गाड़ी खराब होने की शिकायत आ रही है. ऐसे में लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक पीड़ित की शिकायत पर मारुति सुजुकी को नई कार देने या पूरे 20.50 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश किया है.

E20 पेट्रोल क्या होता है?

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इसे इस्तेमाल करने का मकसद पेट्रोल की बचत करना और प्रदूषण कम करना है. सरकार धीरे-धीरे E20 पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा रही है. लेकिन यह पेट्रोल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में डालना चाहिए जो E20 के लिए बनी हों. अगर आपकी कार E20 के लिए बनी है, तभी इसका इस्तेमाल करें. अगर E20 पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो तुरंत कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर गाड़ी की जांच कराएं और उसकी रिपोर्ट अपने पास रखें.

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कार खराब हो तो ये हैं उपभोक्ता के अधिकार

अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई है तो आप तुरंत अपनी कार को अधिकृत सर्विस सेंटर पर ले जाएं. वहां ले जाकर लिखित जांच रिपोर्ट लें कि खराबी किस वजह से हुई है. अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि खराबी E20 पेट्रोल की वजह से हुई है और आपकी कार E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए बनी थी, तो आप उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Commission) में शिकायत कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही साबित होती है तो कंपनी या डीलर को कार की मरम्मत, नई कार देने या मुआवजा (Compensation) देने का आदेश मिल सकता है.

शिकायत करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो कार की खरीद की रसीद, सर्विस सेंटर की रिपोर्ट, E20 पेट्रोल भरवाने की रसीद और कंपनी या डीलर से हुई बात के सबूत अपने पास रखें. इससे आपकी शिकायत को साबित करने में आसानी होगी.

क्या हर किसी को मुआवजा मिलेगा?

हर किसी को मुआवजा मिलना जरूरी नहीं है. हर मामले में फैसला अलग होता है. अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि कार E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई है और आपकी कार E20 पेट्रोल के लिए बनी हुई थी, तभी उपभोक्ता आयोग कंपनी या डीलर को कार ठीक करने, नई कार देने या मुआवजा देने का आदेश दे सकता है.

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