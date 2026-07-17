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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesRoyal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स

Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स

Royal Enfield Classic New Features: नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भारत में हुई लॉन्च. जानिए पहली बार मिलने वाले स्लिपर क्लच और टाइप-सी फास्ट चार्जर की पूरी डिटेल्स और नई कीमतें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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Royal Enfield Classic New Features: जब भी हम सड़क पर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक देखते हैं तो उसे देख अलग ही फीलिंग आती है. इस कंपनी के बाइक की डिमांड भारत में अलग ही लेवल पर हैं. जिसके चलते हमें सड़कों पर रॉयल एनफील्ड की खूब बाइक देखने को मिलती हैं. इस बीच रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल क्लासिक 350 को एक बड़े और शानदार अपडेट के साथ बाजार में उतार दिया है. 

बता दें कि, कंपनी ने 2026 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लॉन्च कर दिया है और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रूपये रखी गई है. जबकि इस बार ग्राहकों की सहूलियत के लिए इसमें दो ऐसे कमाल के फीचर्स जोड़े हैं जो इस बाइक में पहली बार देखने को मिल रहे हैं. चलिए जानतें हैं नए फीचर्स क्या हैं और इनसे आपकी राइडिंग का एक्सपीरियंस कितना बदलने वाला है.

अब मिलेगा स्लिपर क्लच 

बता दें कि, अक्सर ही सुनने को मिलता था की क्लासिक 350 का भारी ट्रैफिक में क्लच काफी भारी महसूस होता है. जिससे हाथ में दर्द होने लगता है. रॉयल एनफील्ड ने इस बार ग्राहकों की इस बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है. नई क्लासिक 350 के ड्यूल-चैनल एबीएस वेरिएंट्स में अब असिस्ट और स्लिपर क्लच फीचर दे दिया गया है. 

अब इसकी मदद से बाइक का क्लच लीवर अब बेहद हल्का हो जाएगा. अब आपको शहर के भारी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने में जरा भी थकान नहीं होगी और साथ ही जब आप तेज रफ्तार में अचानक गियर डाउन करेंगे तो पिछला पहिया लॉक नहीं होगा और आपकी राइड एकदम स्मूथ और सेफ रहेगी.

यह भी पढ़ें: CAFE-III Draft: नई कारों के लिए बदलेंगे माइलेज के नियम? सरकार लाई CAFE-III ड्राफ्ट, जानिए आपकी जेब पर क्या असर?

साथ ही मिलेगा टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग

जब भी आप लंबे सफर या वीकेंड राइड्स पर निकलते हैं तो फोन में नेविगेशन ऑन रखने की वजह से बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. जिससे राइड का मजा किरकिरा हो जाता है. बता दें कि, पुरानी क्लासिक में भी एक यूएसबी पोर्ट मिलता था लेकिन वह काफी धीमा चार्ज करता था. इस कमी को दूर करते हुए कंपनी ने अब नई बाइक में सुपरफास्ट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया है. 

अब इसकी मदद से आप रास्ते में चलते-चलते भी अपने स्मार्टफोन या अन्य जरूरी गैजेट्स को बेहद तेजी से चार्ज कर पाएंगे. यह छोटा सा दिखने वाला फीचर आज के राइडर्स के लिए एक बेहद काम का और जरूरी अपग्रेड है.

इंजन और लुक में नहीं हुआ कोई बदलाव

बाइक के मैकेनिकल पार्ट या इसके लुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह बाइक अभी भी उसी भरोसेमंद और दमदार 350cc के जे-सीरीज एयर-कूल्ड इंजन के साथ आती है. जो 20.2 बीएचपी की पावर और 27 एनएम का बेहतरीन टॉर्क पैदा करता है. जबकि गियरबॉक्स भी वही पुराना 5-स्पीड ही रखा गया है. 

वहीं, कीमत की बात करें तो सिंगल-चैनल एबीएस वाला बेस मॉडल अभी भी पुराने फीचर्स के साथ 1.87 लाख रुपये में मिलेगा. लेकिन अगर आप स्लिपर क्लच और टाइप-सी चार्जर वाले नए ड्यूल-चैनल एबीएस वेरिएंट्स को खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1.95 लाख रुपये से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Classic 350 New Classic 350 Price Classic 350 Type C Charger
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