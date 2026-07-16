E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों के बीच HPCL ने किए 3,600+ टेस्ट, जानिए क्या मिला

HPCL E20 Petrol Surprise Test: जब से भारत में एथेनॉल पूरी तरह से बिकना अनिवार्य हुआ है उसके बाद से लगातार हमें सोशल मीडिया से लेकर शहर के छोटे गलियों तक इस पर घमासान देखने को मिल रहा है. आम जनता की शिकायत है कि एथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं. लेकिन सरकार बार-बार इस बात को गलत बता रही है. इस बवाल के बीच ही देश की सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि, जनता के मन से डर दूर करने और फ्यूल की असली हकीकत जानने के लिए HPCL ने देशभर के पेट्रोल पंपों पर एक व्यापक और औचक चेकिंग अभियान चलाया. जिसके तहत 3,600 से अधिक टेस्ट किए गए. तो चलिए जानतें हैं कि इस मेगा टेस्टिंग ड्राइव में क्या नतीजे सामने आए हैं.

3,651 पेट्रोल पंपों पर हुआ टेस्ट

बता दें कि, एथेनॉल की शुद्धता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए HPCL के फील्ड अफसरों ने देश के कोने-कोने में फैले अपने रीटेल नेटवर्क पर धावा बोला. कंपनी ने कुल 3,651 जांच किए. आपको जानकारी दें दें कि, इस बड़े अभियान में सिर्फ रूटीन चेकिंग ही नहीं हुई बल्कि गड़बड़ी पकड़ने के लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 2,173 सरप्राइज छापे भी मारे गए.

जबकि इसके अलावा 1,385 नियमित फील्ड टेस्ट किए गए और कंपनी के एंटी-अडल्ट्रेशन सेल ने भी 93 स्पेशल चेक्स किए. इस दौरान मोबाइल लेबोरेटरीज यानी चलती-फिरती लैब की मदद से मौके पर ही 49 ईंधन के नमूनों की ऑन-द-स्पॉट स्पॉट जांच भी हुई.

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क्या निकला टेस्ट का रिजल्ट?

पूरे देश में कार मालिकों के बीच सबसे बड़ा डर यह था कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल को सही मात्रा में नहीं मिलाया जा रहा है या फिर उसमें पानी और अन्य चीजों की मिलावट हो रही है. लेकिन HPCL द्वारा जारी किए गए आधिकारिक जांच ने इन सभी आशंकाओं पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.

इस बड़े चेकिंग अभियान के बाद कंपनी ने साफ किया है कि देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर मिलावट, फ्यूल कंटामिनेशन या क्वालिटी से जुड़ा कोई भी समझौता नहीं पाया गया है. सभी सैंपल्स सरकार द्वारा तय किए गए कड़े मानकों और सही एथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो पर बिल्कुल खरे उतरे हैं.

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