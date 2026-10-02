Tesla Model Y की बिक्री में उछाल, कीमत घटने का दिखा असर

Tesla Model Y की भारत में बिक्री में जुलाई 2026 में बड़ा उछाल देखने को मिला. कंपनी ने इस महीने 115 Model Y इलेक्ट्रिक SUV ग्राहकों को डिलीवर कीं. यह जून की 38 यूनिट के मुकाबले 203 प्रतिशत ज्यादा है. Tesla की भारत में यह अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री रही.

बिक्री में यह बढ़ोतरी जून में Model Y की कीमत में की गई 9 लाख रुपये तक की कटौती के बाद आई है. कीमत कम होने के बाद Model Y की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपये हो गई. जुलाई की बिक्री के साथ Tesla भारत के लग्जरी EV बाजार में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी तक पहुंच गई. आइए जानते हैं Model Y की बिक्री क्यों बढ़ी और इसकी कीमत अब कितनी है.



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जुलाई में सबसे ज्यादा बिक्री

Tesla ने जुलाई में भारत में 115 Model Y बेचीं. इससे पहले कंपनी की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री 69 यूनिट थी, जो सितंबर और दिसंबर 2025 में दर्ज हुई थी. जून 2026 में सिर्फ 38 Model Y बिकी थीं. यानी एक महीने में बिक्री काफी बढ़ी.

9 लाख रुपये तक सस्ती हुई Model Y

जून में Tesla ने भारत में Model Y की शुरुआती कीमत में 9 लाख रुपये की कटौती की थी. इसके बाद Premium RWD वेरिएंट की कीमत 50.89 लाख रुपये हो गई. कंपनी ने पुराने Long Range RWD वेरिएंट को बंद भी कर दिया. फिलहाल भारत में Model Y Premium RWD और छह सीट वाली Model Y L Premium AWD उपलब्ध हैं.

500 किमी तक की रेंज

Tesla Model Y Premium RWD में कंपनी के मुताबिक 500 किमी तक की WLTP रेंज मिलती है. यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है. इसमें 16 इंच की टचस्क्रीन और 5 लोगों के बैठने की जगह मिलती है.

लग्जरी EV बाजार में बढ़ी हिस्सेदारी

जुलाई में भारत में 736 लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जिनमें Tesla की 115 यूनिट थीं. इससे कंपनी की इस सेगमेंट में हिस्सेदारी करीब 16 प्रतिशत रही. हालांकि, कुल भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में Tesla की हिस्सेदारी अभी काफी छोटी है.

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