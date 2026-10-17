MINI Cooper Oxford Edition लॉन्च, 204 HP पावर और खास British Look

MINI India ने अपनी खास हैचबैक Cooper Oxford Edition को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस लिमिटेड एडिशन कार की एक्स-शोरूम कीमत 55.50 लाख रुपये रखी गई है. यह कार MINI की ब्रिटिश विरासत और आधुनिक डिजाइन का खास मेल पेश करती है. Oxford Edition को कंपनी के ब्रिटेन स्थित Oxford प्लांट में आधुनिक MINI कारों के उत्पादन के 25 साल पूरे होने के मौके पर पेश किया गया है.

इसमें Union Jack से प्रेरित रूफ ग्राफिक्स, खास अलॉय व्हील और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है. कार में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी बुकिंग अधिकृत MINI डीलरशिप पर की जा सकती है और डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है.



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Union Jack डिजाइन और खास एक्सटीरियर

MINI Cooper Oxford Edition को दो रंगों, Indigo Sunset Blue और Chilli Red में पेश किया गया है. दोनों रंगों के साथ सफेद रूफ दी गई है, जिस पर ब्रिटेन के झंडे Union Jack का बड़ा ग्राफिक मिलता है. कार के फ्रंट ग्रिल से लेकर पीछे तक लाल और सफेद रंग की स्ट्राइप भी दी गई है. इसके अलावा सफेद ORVM कवर और 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील इसके लुक को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं. पीछे की तरफ Union Jack और चेकर्ड रेसिंग फ्लैग से प्रेरित खास स्टिकर दिया गया है. हालांकि, कार के मूल डिजाइन और तीन दरवाजों वाले लेआउट में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. यह एडिशन मुख्य रूप से खास स्टाइलिंग और ब्रिटिश पहचान पर फोकस करता है.

केबिन में मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स

कार के अंदर ब्लैक John Cooper Works यानी JCW स्पोर्ट सीटें दी गई हैं. स्टीयरिंग व्हील, फ्लोर मैट, डोर सिल और चाबी पर भी Union Jack से प्रेरित डिजाइन मिलता है. इसमें 9.4-इंच की गोल OLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो MINI Operating System 9 पर काम करती है. इसमें टच और वॉयस कमांड की सुविधा मिलती है. इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, Harman Kardon सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ और इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. MINI Experience Modes के जरिए ड्राइवर डिस्प्ले, लाइटिंग और साउंड के अनुभव को बदल सकता है. हालांकि, इसके इंटीरियर का मूल लेआउट स्टैंडर्ड Cooper जैसा ही है.

204 HP इंजन और 6.6 सेकंड में 100 की रफ्तार

MINI Cooper Oxford Edition में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 204 HP की अधिकतम पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो आगे के पहियों को पावर भेजता है. कंपनी के मुताबिक, यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 242 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी प्रमाणित ईंधन दक्षता 16.82 किलोमीटर प्रति लीटर बताई गई है. इसमें अडैप्टिव सस्पेंशन और JCW स्पोर्ट ब्रेक भी मिलते हैं. इस लिमिटेड एडिशन में इंजन या पावर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमत 55.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम है और यह सीमित संख्या में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में भारत लाई जाएगी.



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