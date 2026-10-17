Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarMINI Cooper Oxford Edition लॉन्च, 204 HP पावर और खास British Look

MINI Cooper Oxford Edition लॉन्च, 204 HP पावर और खास British Look

MINI Cooper Oxford Edition 55.50 लाख रुपये में लॉन्च हुई है. इसमें 204 HP इंजन, Union Jack डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

MINI India ने अपनी खास हैचबैक Cooper Oxford Edition को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस लिमिटेड एडिशन कार की एक्स-शोरूम कीमत 55.50 लाख रुपये रखी गई है. यह कार MINI की ब्रिटिश विरासत और आधुनिक डिजाइन का खास मेल पेश करती है. Oxford Edition को कंपनी के ब्रिटेन स्थित Oxford प्लांट में आधुनिक MINI कारों के उत्पादन के 25 साल पूरे होने के मौके पर पेश किया गया है. 

इसमें Union Jack से प्रेरित रूफ ग्राफिक्स, खास अलॉय व्हील और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है. कार में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी बुकिंग अधिकृत MINI डीलरशिप पर की जा सकती है और डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: एक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

Union Jack डिजाइन और खास एक्सटीरियर

MINI Cooper Oxford Edition को दो रंगों, Indigo Sunset Blue और Chilli Red में पेश किया गया है. दोनों रंगों के साथ सफेद रूफ दी गई है, जिस पर ब्रिटेन के झंडे Union Jack का बड़ा ग्राफिक मिलता है. कार के फ्रंट ग्रिल से लेकर पीछे तक लाल और सफेद रंग की स्ट्राइप भी दी गई है. इसके अलावा सफेद ORVM कवर और 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील इसके लुक को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं. पीछे की तरफ Union Jack और चेकर्ड रेसिंग फ्लैग से प्रेरित खास स्टिकर दिया गया है. हालांकि, कार के मूल डिजाइन और तीन दरवाजों वाले लेआउट में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. यह एडिशन मुख्य रूप से खास स्टाइलिंग और ब्रिटिश पहचान पर फोकस करता है.

केबिन में मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स

कार के अंदर ब्लैक John Cooper Works यानी JCW स्पोर्ट सीटें दी गई हैं. स्टीयरिंग व्हील, फ्लोर मैट, डोर सिल और चाबी पर भी Union Jack से प्रेरित डिजाइन मिलता है. इसमें 9.4-इंच की गोल OLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो MINI Operating System 9 पर काम करती है. इसमें टच और वॉयस कमांड की सुविधा मिलती है. इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, Harman Kardon सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ और इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. MINI Experience Modes के जरिए ड्राइवर डिस्प्ले, लाइटिंग और साउंड के अनुभव को बदल सकता है. हालांकि, इसके इंटीरियर का मूल लेआउट स्टैंडर्ड Cooper जैसा ही है.

204 HP इंजन और 6.6 सेकंड में 100 की रफ्तार

MINI Cooper Oxford Edition में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 204 HP की अधिकतम पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो आगे के पहियों को पावर भेजता है. कंपनी के मुताबिक, यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 242 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी प्रमाणित ईंधन दक्षता 16.82 किलोमीटर प्रति लीटर बताई गई है. इसमें अडैप्टिव सस्पेंशन और JCW स्पोर्ट ब्रेक भी मिलते हैं. इस लिमिटेड एडिशन में इंजन या पावर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमत 55.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम है और यह सीमित संख्या में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में भारत लाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
कार
Porsche Mission S में दिखी भविष्य की झलक, 911 को भी छोड़ेगी पीछे?
Porsche Mission S में दिखी भविष्य की झलक, 911 को भी छोड़ेगी पीछे?
कार
10 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट CNG कार, देख लें पूरी लिस्ट
10 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट CNG कार, देख लें पूरी लिस्ट
कार
हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार
हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, पुलिस का अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त एक्शन
नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, पुलिस का अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
ओटीटी
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये हॉरर फिल्म अब OTT पर फैलाएगी दशहत, जानें- कब और कहां देखें?
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां देखें?
इंडिया
'कहां हैं, कोई अपडेट नहीं...', दीपके की हिरासत पर बोली CJP, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप
'कहां हैं, कोई अपडेट नहीं...', दीपके की हिरासत पर बोली CJP, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
Home Tips
Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget