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हिंदी न्यूज़ऑटोCarभारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?

भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?

भारत में MG Astor की बिक्री बंद हो गई है. कमजोर बिक्री, सीमित इंजन विकल्प और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनी इसके संभावित नए विकल्प पर काम कर रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी कारों को टक्कर देने आई MG Astor अब भारतीय बाजार से विदा हो गई है. अक्टूबर 2026 में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, JSW MG Motor India ने डीलर सूत्रों के मुताबिक Astor को बंद कर दिया है. यह SUV साल 2021 में भारत में लॉन्च हुई थी और अपने प्रीमियम केबिन, आधुनिक फीचर्स तथा आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती थी. 

हालांकि, इन खूबियों के बावजूद यह ग्राहकों के बीच अपनी मजबूत जगह नहीं बना पाई. सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच इसकी औसत मासिक बिक्री केवल 112 यूनिट रही. कमजोर बिक्री को इसके बंद होने की प्रमुख वजह माना जा रहा है.

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कम बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह

MG Astor को बाजार में उतारते समय कंपनी की उम्मीद थी कि इसके फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर ग्राहकों को आकर्षित करेंगे. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए थे. लेकिन Creta, Seltos और दूसरे प्रतिद्वंद्वियों के बीच इसकी बिक्री लगातार सीमित रही. Autocar India की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक Astor की औसत मासिक बिक्री 112 यूनिट थी. इतनी कम बिक्री किसी भी मॉडल के लिए बाजार में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल बना सकती है. हालांकि, कंपनी ने सार्वजनिक रूप से इसकी बिक्री बंद करने की विस्तृत वजह नहीं बताई है, इसलिए कमजोर बिक्री को प्रमुख कारण माना जा सकता है, न कि कंपनी की आधिकारिक पुष्टि किया गया एकमात्र कारण.

इंजन के विकल्पों में भी पीछे रह गई Astor

MG Astor की एक बड़ी कमजोरी इसके सीमित इंजन विकल्प भी रहे. शुरुआत में यह SUV दो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध थी. इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 110 hp की पावर देता था, जबकि 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 140 hp की पावर के साथ आता था. फरवरी 2025 में कंपनी ने टर्बो-पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया, जिसके बाद Astor में केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन बचा. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्पों के साथ उपलब्ध था. दूसरी ओर, सेगमेंट की कुछ दूसरी SUVs पेट्रोल के अलावा डीजल, CNG और हाइब्रिड जैसे विकल्प भी देती हैं. Astor का क्रॉसओवर जैसा डिजाइन भी कुछ ग्राहकों को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम बड़ा महसूस हो सकता था. इन सभी बातों ने इसकी बाजार में स्थिति को प्रभावित किया हो सकता है.

अब कंपनी ला सकती है नई SUV

MG Astor के बंद होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट से बाहर निकल रही है. रिपोर्ट के अनुसार, MG इसके विकल्प पर काम कर रही है और नई SUV को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह नया मॉडल कंपनी के SIGMA यानी SAIC Intelligent Global Modular Architecture प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है. इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि यह पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है. इससे कंपनी को नए मॉडल में ज्यादा पावरट्रेन विकल्प देने का मौका मिल सकता है. हालांकि, अभी इसकी लॉन्च तारीख, कीमत, फीचर्स और इंजन विकल्पों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे अगली पीढ़ी की Astor या उसके संभावित विकल्प के रूप में देखना सही होगा. फिलहाल, भारतीय बाजार में MG की अगली मिड-साइज SUV से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार करना होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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