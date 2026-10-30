ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarSecond Hand Car: सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक

Second Hand Car: सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक

Buy Used Car: पुरानी कार खरीदने से पहले वाहन पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री, ओडोमीटर रीडिंग और एक्सीडेंट रिकॉर्ड की जांच जरूर करें, ताकि आप ओडोमीटर फ्रॉड और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

Second Hand Car: देश में पुरानी कारों का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है. कम बजट में अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए लोग सेकंड हैंड कार का विकल्प चुन रहे हैं. हालांकि, पुरानी कार खरीदने की यह प्रक्रिया जितनी आकर्षक दिखती है, इसमें धोखाधड़ी का जोखिम भी उतना ही ज्यादा रहता है. कई बार डीलर या सेलर ऐसी गाड़ियां बेच देते हैं जो बाहर से तो एकदम चमचमाती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनमें कई गंभीर खामियां होती हैं. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी सेकंड हैंड कार का सौदा फाइनल करने से पहले उसकी सर्विस हिस्ट्री और कुछ तकनीकी पहलुओं की जांच करना बेहद जरूरी है.

सर्विस हिस्ट्री की गहन जांच

गाड़ी देखने जाते समय सबसे पहले सेलर से पूरे सर्विस रिकॉर्ड और बिलों की मांग करें. हमेशा प्राथमिकता उन गाड़ियों को दें जिनकी सर्विस अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही हुई हो, क्योंकि इनका डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित और प्रामाणिक होता है. रिकॉर्ड में यह जरूर देखें कि क्या हर 10,000 किलोमीटर या एक साल की तय अवधि पर कार की नियमित सर्विसिंग कराई गई है या नहीं. सर्विस रिकॉर्ड में लंबा गैप या गायब एंट्रीज इस बात का साफ संकेत हैं कि गाड़ी के रखरखाव में लापरवाही बरती गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
जब भारत में तय है स्पीड लिमिट, तो मीटर में क्यों दी जाती है 200-250 की रफ्तार
जब भारत में तय है स्पीड लिमिट, तो मीटर में क्यों दी जाती है 200-250 की रफ्तार
कार
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
कार
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?

ओडोमीटर टेंपरिंग

इस स्कैम से बचने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप कार की मौजूदा ओडोमीटर रीडिंग का मिलान उसके सर्विस रिकॉर्ड और इंश्योरेंस पेपर्स में दर्ज किलोमीटर से करें. यदि सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार गाड़ी दो साल पहले 50,000 किलोमीटर चल चुकी थी और आज उसका ओडोमीटर सिर्फ 42,000 किलोमीटर दिखा रहा है, तो साफ है कि मीटर के साथ अवैध छेड़छाड़ की गई है.

एक्सीडेंट हिस्ट्री और इंश्योरेंस क्लेम

किसी कार की एक्सीडेंट हिस्ट्री का पता लगाने के लिए उसके इंश्योरेंस पेपर में नो क्लेम बोनस की जांच करें. यदि कार पर एनसीबी शून्य है तो इसका मतलब है कि मालिक ने हाल ही में कोई इंश्योरेंस क्लेम लिया है. इसके अलावा, कार के बॉडी पैनल, दरवाजों के किनारों और वेल्डिंग स्पॉट्स को ध्यान से देखें. अगर किसी हिस्से के रंग में असमानता या नए पेंट की गंध आ रही है तो गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी आशंका है.

यह भी पढ़ें: Tata Safari EV: Tata Safari EV 2027 में होगी लॉन्च, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स?

इंजन की स्थिति और ऑयल लीकेज

कार का बोनट खोलकर इंजन ब्लॉक के आसपास किसी भी तरह के तेल रिसाव या ग्रीस के जमाव की जांच करें. इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इस दौरान ध्यान से सुनें कि क्या इंजन से कोई असामान्य आवाज, खटखटाहट या अत्यधिक कंपन तो नहीं हो रहा है. साथ ही, टेस्ट ड्राइव के समय साइलेंसर से निकलने वाले धुएं पर भी नजर रखें. यदि धुआं गाढ़ा नीला या सफेद रंग का है, तो इसका सीधा मतलब है कि इंजन ऑयल जल रहा है और इंजन में जल्द ही भारी खर्च आने वाला है.

कानूनी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन

सरकार के आधिकारिक परिवहन पोर्टल या mParivahan ऐप पर जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यहां से आपको कार के असली मालिक का नाम, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और फिटनेस की सही अवधि की जानकारी मिल जाएगी. इसके साथ ही, यह सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी पर कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग न हो, कार का PUC एक्टिव हो और इंश्योरेंस की वैलिडिटी समाप्त न हुई हो. इन सभी दस्तावेजों के मिलान के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं.

यह भी पढ़ें: कार, बाइक या ट्रक, इस धनतेरस किन व्यापारियों की रहेगी चांदी?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
जब भारत में तय है स्पीड लिमिट, तो मीटर में क्यों दी जाती है 200-250 की रफ्तार
जब भारत में तय है स्पीड लिमिट, तो मीटर में क्यों दी जाती है 200-250 की रफ्तार
कार
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
कार
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
इंडिया
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget