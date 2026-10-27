Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarदुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?

दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?

दुनिया में एथेनॉल कारों का बढ़ा क्रेज, ब्राजील के बाद अब भारत में भी E100 गाड़ियों को हरी झंडी, जानिए किन देशों में है इनका दबदबा और भारतीय बाजार में कब से होगी इनकी एंट्री

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

देश में महंगे पेट्रोल से परेशान आम जनता और प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने भारत में 100 फीसदी इथेनॉल यानी E100 और E85 ईंधन को गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए कानूनी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में इस बड़े बदलाव के बाद अब देश में बिना एक बूंद पेट्रोल के सिर्फ इथेनॉल से चलने वाली कारों का रास्ता साफ हो गया है. इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. आइए जानते हैं कि इस तकनीक में दुनिया के बाकी देश कहां हैं और भारत अब इस रेस में किस पायदान पर पहुंच गया है.

दुनिया में कहां चल रही E100 कारें?

अगर आपको लगता है कि E100 ईंधन पर कारें चलाने का विचार बिल्कुल नया है, तो ऐसा नहीं है. दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील इस मामले में पूरी दुनिया का लीडर है. ब्राजील में साल 1979 से ही E100 आधारित वाहन चल रहे हैं. आज ब्राजील की सड़कों पर दौड़ने वाली 80 प्रतिशत से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम करती हैं.

वहां के लोग एक ही कार में अपने मर्जी और जेब के हिसाब से चाहे पेट्रोल भरवाएं या एथेनॉल, गाड़ी का इंजन अपने आप ईंधन को एडजस्ट कर लेता है. ब्राजील के अलावा अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर ऊंचे एथेनॉल ब्लेंड का इस्तेमाल किया जाता है.

भारत की स्थिति

इस रेस में भारत भी अब बहुत पीछे नहीं रह गया है. भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए E100 और E85 ईंधन को देश में वाहन ईंधन के रूप में कानूनी मंजूरी दे दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस नियामक ढांचे से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

अब तक भारत पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने यानी E20 के लक्ष्य पर काम कर रहा था, लेकिन इस नई मंजूरी के बाद अब देश में 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के कमर्शियल लॉन्च का कानूनी रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

यह भी पढ़ें: Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

भारतीय कार कंपनियों की तैयारी

सरकार से मंजूरी मिलते ही देश की बड़ी कार और बाइक कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है. मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे लोकप्रिय कार WagonR का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पहले ही प्रदर्शित कर दिया है, जो E20 से लेकर E100 तक के किसी भी मिश्रण पर चल सकती है.

इसके अलावा टोयोटा, हुंडई, टाटा मोटर्स और एमजी मोटर जैसी दिग्गज कंपनियां भी भारतीय बाजार के लिए अपने खास E100 और फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल तेजी से विकसित कर रही हैं. दोपहिया वाहनों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल पेश कर दी है.

यह भी पढ़ें: Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
कार
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
कार
ड्राइव करते हुए अपनाएंगे ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज
ड्राइव करते हुए अपनाएंगे ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज
कार
10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च
10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
बिहार: MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच बड़ा विवाद, जन सुराज, RJD, कांग्रेस, सब नाराज
बिहार: MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच बड़ा विवाद, जन सुराज, RJD, कांग्रेस, सब नाराज
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
विश्व
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget