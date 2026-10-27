Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह

भारत के अमीर और लग्जरी गाड़ियों के शौकीनों के बीच बेहद लोकप्रिय कार Land Rover Defender को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. इस धाकड़ लग्जरी एसयूवी की कीमतों में भारी कटौती की गई है. कंपनी ने इस गाड़ी की कीमत में सीधे 34 लाख रुपये तक की बंपर कटौती की है. इस भारी गिरावट के बाद अब यह एसयूवी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा किफायती हो गई है. अगर आप भी इस लग्जरी कार को खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आपके लिए यह सबसे सुनहरा मौका है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने अचानक कीमत में इतनी बड़ी कटौती क्यों की है और अब इसके अलग-अलग मॉडल्स की नई कीमतें क्या हैं.

क्यों हुई 34 लाख रुपये तक सस्ती?

अब तक भारत में बिकने वाली Land Rover Defender को पूरी तरह से विदेश में बनाकर भारत लाया जाता था. विदेश से पूरी कार मंगाने पर भारत सरकार इस पर भारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती थी, जिससे इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी. लेकिन अब कंपनी ने भारत में ही इसका लोकल असेंबल शुरू कर दिया है.

भारत में ही गाड़ी के कलपुर्जों को जोड़कर तैयार किए जाने के कारण टैक्स में भारी बचत हुई है और यही वजह है कि कंपनी ने इस बचत का सीधा फायदा अपने ग्राहकों को देते हुए कीमतों में 34 लाख रुपये तक की ऐतिहासिक कटौती कर दी है.

नई कीमतें और बुकिंग डिटेल्स

भारत में स्थानीय रूप से निर्मित होने वाली Defender की शुरुआती कीमत अब 99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होगी. कंपनी ने देश भर के अपने 32 आधिकारिक डीलरशिप पर इस लग्जरी एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. जो ग्राहक इसकी बुकिंग करेंगे, उन्हें 15 नवंबर 2026 से इस नई कार की डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी. इंजन और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों की बात करें तो Defender का X-Dynamic HSE डेरिवेटिव 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

इसके 2.0-लीटर पेट्रोल वर्जन की कीमत अब 99 लाख हो गई है. जो कि पहले से लगभग 14 लाख रुपये सस्ती है. वहीं, इसके दमदार 3.0-लीटर पेट्रोल वर्जन की कीमत 118 लाख रुपये और 3.0-लीटर डीजल वर्जन की कीमत भी 118 लाख रुपये तय की गई है. जिनमें पूरे 34 लाख रुपये की भारी कटौती हुई है. हालांकि, इसका टॉप-एंड Octa मॉडल पहले की तरह ही पूरी तरह से विदेश से आयात किया जाता रहेगा.

जुड़ गए 6.5 लाख रुपये के ये शानदार फीचर्स

कीमतें कम होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनी ने गाड़ी की खूबियों में कोई कमी की है. बल्कि इसके विपरीत, 99 लाख वाले 2.0-लीटर पेट्रोल X-Dynamic HSE वेरिएंट में अब 6.5 लाख रुपये मूल्य के शानदार फीचर्स को स्टैंडर्ड शामिल कर दिया गया है, जो पहले सीबीयू मॉडल में अलग से पैसे देकर लेने पड़ते थे.

इन प्रीमियम फीचर्स में एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज कंट्रोल, टेरेन रिस्पॉन्स 2, एडेप्टिव डायनेमिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, सोलर अटेन्युएटिंग विंडस्क्रीन और हेडलाइट पावर वॉश शामिल हैं. इसके अलावा कार में क्लियरसाइट इंटीरियर रियर व्यू मिरर, रियर कूलिंग असिस्ट के साथ थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, केबिन एयर प्यूरिफिकेशन प्लस और पानी की गहराई भांपने वाला वेड सेंसिंग जैसे हाई-टेक फीचर्स भी दिए गए हैं.

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बाजार में बढ़ेगा डिफेंडर का दबदबा

Land Rover Defender पहले से ही भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. मशहूर हस्तियों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक, हर कोई इसके मस्कुलर लुक और बेजोड़ ऑफ-रोडिंग क्षमताओं का दीवाना है. अब स्थानीय स्तर पर निर्माण होने के कारण यह गाड़ी न सिर्फ वैल्यू फॉर मनी बन गई है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो चुकी है. कीमतों में आई इस भारी गिरावट के बाद लग्जरी कार बाजार में डिफेंडर की लोकप्रियता और बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जाना तय माना जा रहा है.

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