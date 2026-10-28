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हिंदी न्यूज़ऑटोकार, बाइक या ट्रक, इस धनतेरस किन व्यापारियों की रहेगी चांदी?

कार, बाइक या ट्रक, इस धनतेरस किन व्यापारियों की रहेगी चांदी?

धनतेरस पर ऑटो सेक्टर में बंपर उछाल, टू-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के डीलर्स की चमकेगी किस्मत, भारी डिमांड के बीच कारों की बिक्री में दिखी सुस्ती, जानिए क्या कहते हैं FADA के ताजा आंकड़े?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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धनतेरस का पावन त्योहार आते ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इस शुभ दिन पर नया वाहन घर लाना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि कार, बाइक और कमर्शियल वाहनों के शोरूम सज-धज कर पूरी तरह तैयार हैं. ऑटोमोबाइल डीलर्स के संगठन FADA के पिछले साल 2025 के फेस्टिव सीजन के ऐतिहासिक आंकड़ों और इस साल के शुरुआती रुझानों को देखें, तो इस धनतेरस ऑटो सेक्टर के व्यापारियों की चांदी होना पूरी तरह तय है. लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल है कि इस बार कार, बाइक या भारी ट्रक, किस सेंगमेंट के डीलरशिप मालिकों को सबसे ज्यादा बंपर मुनाफा होने वाला है.

टू-व्हीलर सेगमेंट

अगर हम कुल बिक्री की बात करें, तो इस धनतेरस सबसे बड़ी चांदी दोपहिया वाहनों के व्यापारियों की होने वाली है. पिछले साल 2025 के त्योहारी सीजन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में रिकॉर्ड 37.31  लाख से ज्यादा टू-व्हीलर बिके थे. पिछले साल इस सेगमेंट में 26 प्रतिशत से ज्यादा की धमाकेदार सालाना ग्रोथ देखी गई थी.

इस साल भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी फसल और मजबूत आर्थिक स्थिति के चलते एंट्री-लेवल बाइक्स और कंप्यूटर्स स्कूटर्स की जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है. संख्या के लिहाज से टू-व्हीलर डीलर्स इस धनतेरस सबसे ज्यादा मुनाफे में रहने वाले हैं.

कार सेगमेंट में भी बंपर बिक्री

पैसेंजर कार सेगमेंट की बात करें, तो इस धनतेरस कार शोरूम मालिकों की तिजोरियां भरना पूरी तरह पक्का है. पिछले साल के त्योहारी सीजन में भारत में 6,03 लाख से ज्यादा पैसेंजर कारें बिकीं थीं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल कार बिक्री में से 50 फिसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी अकेले एसयूवी सेगमेंट की थी.

लोग अब छोटी हैचबैक कारों के मुकाबले कॉम्पैक्ट और मिड-साइज एसयूवी को खरीद रहे हैं. इस साल भी धनतेरस के लिए मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सोन, पंच और हुंडई क्रेटा जैसी एसयूवी गाड़ियों पर लंबी वेटिंग होने के बावजूद रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की गई है. 

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट

आमतौर पर त्योहारों में लोग निजी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन ट्रक और भारी वाहनों के सेगमेंट में भी व्यापारियों को इस धनतेरस अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. पिछले साल 2025 के त्योहारी सीजन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 1.08 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहनों की खुदरा बिक्री हुई थी.

देश में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के कामों में तेजी और माल ढुलाई की बढ़ती मांग के कारण इस साल भी लाइट कमर्शियल व्हीकल और भारी ट्रकों की मांग मजबूत बनी हुई है. धनतेरस के शुभ मौके पर कई ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपने बेड़े में नए ट्रक शामिल कर रही हैं, जिससे इस सेगमेंट के डीलर्स की भी अच्छी कमाई होने वाली है.

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इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलर्स को भी मिलेगा डबल फायदा

पिछले साल के त्योहारी सीजन में कुल ऑटो रिटेल मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और कारों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ते हुए करीब 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और कंपनियों द्वारा दिए जा रहे आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स के कारण इस धनतेरस ईवी शोरूम्स पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कुल मिलाकर, पिछले साल के शानदार आंकड़ों की बदौलत इस साल का धनतेरस देश के सभी ऑटोमोबाइल व्यापारियों के लिए बंपर मुनाफे की सौगात लेकर आ रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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