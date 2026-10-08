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हिंदी न्यूज़ऑटोCarNavi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing

Navi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing

Indian Racing Festival 2026 में 13 साल बाद BIC पर FIA-level racing लौटेगी. सीजन का फिनाले Navi Mumbai में Night Race के साथ होगा

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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भारत के मोटरस्पोर्ट फैंस के लिए 2026 का Indian Racing Festival काफी खास होने वाला है. इस सीजन में रेसिंग पहली बार Buddh International Circuit यानी BIC, Greater Noida पहुंचेगी. Indian Racing Festival के आयोजकों ने 2026 का पूरा कैलेंडर जारी करते हुए बताया है कि BIC पर Round 4 और Round 5 आयोजित किए जाएंगे. पहला राउंड 31 अक्टूबर से 1 नवंबर और दूसरा 28 से 29 नवंबर के बीच होगा. 

खास बात यह है कि BIC पर FIA-level racing करीब 13 साल बाद लौट रही है. यही वह सर्किट है जहां 2011 से 2013 तक Formula 1 Indian Grand Prix आयोजित हुई थी. हालांकि, Indian Racing Festival का यह BIC पर पहला आयोजन होगा. यानी इस बार दर्शकों को भारत के सबसे चर्चित रेसिंग सर्किट में F4 और Indian Racing League की कारें दौड़ती दिखाई देंगी.

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Navi Mumbai में होगा सीजन का Night Finale

BIC के बाद Indian Racing Festival का 2026 सीजन Navi Mumbai में खत्म होगा. 5 और 6 दिसंबर को Navi Mumbai Street Circuit पर सीजन फिनाले आयोजित करने की योजना है. यह रेस रात में होगी और 3.69 किलोमीटर लंबे नए स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित की जाएगी. यह ट्रैक Palm Beach Road के आसपास तैयार किया जा रहा है, जिससे रेसिंग को एक स्थायी सर्किट से निकालकर शहर की सड़कों तक लाने की कोशिश की जा रही है. आयोजकों के मुताबिक, यह Indian Racing Festival का दूसरा Night Race होगा. इससे पहले 2024 में Chennai में Night Race आयोजित की गई थी. Navi Mumbai राउंड में F4 Indian Championship और Indian Racing League दोनों के सीजन का समापन होगा.

इस बार Racing का पूरा शेड्यूल क्या है

BIC से पहले 2026 Indian Racing Festival का अगला पड़ाव Madras International Circuit, Chennai होगा. यहां 22 और 23 अक्टूबर को F4 Indian Championship का Round 3 और Indian Racing League का सीजन ओपनर आयोजित किया जाएगा. F4 Indian Championship के शुरुआती दो राउंड Coimbatore के Kari Motor Speedway पर हो चुके हैं. इसके बाद Championship BIC पहुंचेगी, जहां लगातार दो राउंड होंगे. Indian Racing League भी BIC के इन राउंड्स का हिस्सा होगी. इसके बाद दोनों Championships Navi Mumbai में अपने-अपने सीजन का आखिरी राउंड पूरा करेंगी. BIC और Navi Mumbai के राउंड्स की रेसिंग को JioHotstar और Star Sports पर लाइव दिखाए जाने की जानकारी भी सामने आई है.

Navi Mumbai Race क्यों है खास

Navi Mumbai Street Circuit पर होने वाली Night Race भारतीय मोटरस्पोर्ट के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेसिंग को एक बड़े शहरी इलाके में दर्शकों के करीब लाने की कोशिश है. हालांकि, इस आयोजन को लेकर एक जरूरी बात ध्यान में रखना चाहिए. Navi Mumbai Street Race पहले भी घोषित होकर postpone हो चुकी है. इसलिए फिलहाल 5-6 दिसंबर 2026 की तारीख को आयोजकों द्वारा घोषित और scheduled तारीख के रूप में देखना सही होगा, न कि पहले से हो चुका आयोजन मानना. अगर यह रेस तय कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो Indian Racing Festival का सीजन BIC जैसे permanent circuit से निकलकर Navi Mumbai की floodlit streets पर खत्म होगा. यह Formula 1 नहीं, बल्कि Indian Racing Festival की F4 Indian Championship और Indian Racing League की रेस होगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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