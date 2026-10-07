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हिंदी न्यूज़ऑटोCarMika Singh ने खरीदा 5 करोड़ का 'बाहुबली', Massaging Seats हैं खास

Mika Singh ने खरीदा 5 करोड़ का 'बाहुबली', Massaging Seats हैं खास

Mika Singh के गैराज में करीब 5 करोड़ रुपये की Cadillac Escalade आई है. V8 इंजन के साथ इसमें Massaging Seats और 55-inch Display जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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सिंगर Mika Singh के गैराज में एक बेहद खास और महंगी SUV की एंट्री हुई है. Mika Singh ने Cadillac Escalade खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. उनकी नई SUV की तस्वीरें Gurdeep Mehndi ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद यह लग्जरी SUV चर्चा में आ गई. Cadillac Escalade अमेरिका की सबसे चर्चित फुल-साइज लग्जरी SUVs में से एक है और भारत में यह आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. 

Mika की कार भी प्राइवेट इंपोर्ट के जरिए भारत आई है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत में इंपोर्ट ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे खर्च शामिल हैं. हालांकि Mika Singh ने Escalade का कौन-सा exact variant खरीदा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. तस्वीरों में दिख रही SUV नई-generation Escalade से मिलती-जुलती है.

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6.2-लीटर V8 इंजन से मिलती है ताकत

नई-generation Cadillac Escalade में ग्लोबल मार्केट के लिए 6.2-लीटर naturally aspirated V8 पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 420 hp की पावर और 624 Nm का टॉर्क देता है. इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और बाजार के हिसाब से रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है. Escalade का फोकस केवल तेज रफ्तार पर नहीं, बल्कि बड़े आकार के बावजूद आरामदायक और दमदार ड्राइविंग अनुभव देने पर है. इसके अलावा SUV में Magnetic Ride Control और उपलब्ध Air Ride Adaptive Suspension जैसी तकनीकें भी मिलती हैं, जो खराब सड़कों पर राइड को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करती हैं.

Massaging Seats से लेकर 55-inch Display तक

Escalade की सबसे खास चीजों में इसका बेहद लग्जरी केबिन शामिल है. इसमें heated, ventilated और massaging seats मिलती हैं. Cadillac के मुताबिक नई Escalade में Massaging Seats दोनों rows में उपलब्ध हैं, हालांकि Mika की कार में कौन-सा specific seating package है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. SUV में 55-inch Horizon Display, प्रीमियम leather upholstery, multi-zone climate control और rear-seat entertainment जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा हाई-एंड AKG audio system और advanced driver-assistance technology इसे और प्रीमियम बनाते हैं. यानी 5 करोड़ रुपये की इस SUV में सिर्फ बड़ा इंजन ही नहीं, बल्कि यात्रियों के आराम पर भी खास ध्यान दिया गया है.

भारत में क्यों खास है ये SUV?

Cadillac Escalade का भारत में आधिकारिक बिक्री नेटवर्क नहीं है, इसलिए देश की सड़कों पर यह SUV बेहद कम दिखाई देती है. इसका बड़ा आकार, V8 इंजन, प्रीमियम केबिन और भारी इंपोर्ट कॉस्ट इसे आम लग्जरी SUVs से अलग बनाते हैं. Mika Singh के गैराज में इसकी एंट्री इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत में उपलब्ध Mercedes-Benz, BMW या Audi जैसी लग्जरी SUVs से अलग अमेरिकी डिजाइन और फुल-साइज SUV अनुभव देती है. हालांकि करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत में यह SUV केवल कार नहीं, बल्कि एक बड़ा luxury statement भी बन जाती है. Mika की कार का exact variant और उसके सभी optional features की पुष्टि होने के बाद ही इसके स्पेसिफिक फीचर्स पर अंतिम जानकारी सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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