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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएनिमी के गाने पर थिरकी हसीना, मूव्स देख डोला यूजर्स का दिल

एनिमी के गाने पर थिरकी हसीना, मूव्स देख डोला यूजर्स का दिल

Viral Dance Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत सफेद साड़ी  और मैचिंग गोल्डन ब्लाउज में नजर आ रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो तहलका मचाते हैं, लेकिन जब कोई अपने कातिलाना एक्सप्रेशंस और पारंपरिक अंदाज से दिल जीत ले, तो रील वायरल होने में देर नहीं लगती. इन दिनों फिल्म 'एनिमी' (Enemy) के ब्लॉकबस्टर तमिल गाने 'तुम तुम' पर एक हसीना का गजब का डांस वीडियो इंटरनेट का पारा बढ़ा रहा है. साउथ इंडियन सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में इस लड़की ने जिस तरह से अपनी नजाकत और कातिल मुस्कान का जादू चलाया है, उसे देखकर नेटिज़न्स दीवाने हो गए हैं.

पारंपरिक साड़ी में ढहाया कहर, एक्सप्रेशंस पर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत सफेद साड़ी  और मैचिंग गोल्डन ब्लाउज में नजर आ रही है. कमरबंद और पारंपरिक गहनों से सजी इस लड़की ने 'तुम तुम' गाने की एक-एक बीट पर ऐसी लचकदार स्टेप्स मिलाई हैं कि देखने वाले बस देखते रह गए. चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान, कातिलाना आंखों के इशारे और ग्रेसफुल डांस मूव्स ने इस रील को बेहद खास बना दिया है.

 
 
 
 
 
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सादगी और डांस का गजब कॉम्बिनेशन

वैसे तो इस ट्रेंडिंग गाने पर लाखों लोगों ने रील्स बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो की सादगी और लड़की की ग्रेस ने इसे सबसे अलग बना दिया है. बिना किसी भड़कीले सेटअप के, अपने कमरे में ही अपने लचकदार मूव्स से हसीना ने ऐसा समां बांधा कि वीडियो को लोग बार-बार रीपीट मोड पर देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

सोशल मीडिया पर लाइक्स की झड़ी, लोग बोले- "माशाअल्लाह, क्या एक्सप्रेशंस हैं"

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, कुछ ही देर में इस पर हजारों व्यूज और लाइक्स आ गए. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की खूबसूरती और डांसिंग स्किल्स पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."सफेद साड़ी में परी जैसी लग रही हैं, एक्सप्रेशंस तो एकदम माशाअल्लाह हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."ग्रेस, ब्यूटी और डांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इस रील ने मेरा दिन बना दिया." वहीं एक और यूजर ने लिखा... "तुम तुम गाने पर अब तक का सबसे ग्रेसफुल और खूबसूरत डांस कवर."

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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