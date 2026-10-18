एनिमी के गाने पर थिरकी हसीना, मूव्स देख डोला यूजर्स का दिल
Viral Dance Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत सफेद साड़ी और मैचिंग गोल्डन ब्लाउज में नजर आ रही है.
सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो तहलका मचाते हैं, लेकिन जब कोई अपने कातिलाना एक्सप्रेशंस और पारंपरिक अंदाज से दिल जीत ले, तो रील वायरल होने में देर नहीं लगती. इन दिनों फिल्म 'एनिमी' (Enemy) के ब्लॉकबस्टर तमिल गाने 'तुम तुम' पर एक हसीना का गजब का डांस वीडियो इंटरनेट का पारा बढ़ा रहा है. साउथ इंडियन सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में इस लड़की ने जिस तरह से अपनी नजाकत और कातिल मुस्कान का जादू चलाया है, उसे देखकर नेटिज़न्स दीवाने हो गए हैं.
पारंपरिक साड़ी में ढहाया कहर, एक्सप्रेशंस पर फिदा हुए लोग
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत सफेद साड़ी और मैचिंग गोल्डन ब्लाउज में नजर आ रही है. कमरबंद और पारंपरिक गहनों से सजी इस लड़की ने 'तुम तुम' गाने की एक-एक बीट पर ऐसी लचकदार स्टेप्स मिलाई हैं कि देखने वाले बस देखते रह गए. चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान, कातिलाना आंखों के इशारे और ग्रेसफुल डांस मूव्स ने इस रील को बेहद खास बना दिया है.
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सादगी और डांस का गजब कॉम्बिनेशन
वैसे तो इस ट्रेंडिंग गाने पर लाखों लोगों ने रील्स बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो की सादगी और लड़की की ग्रेस ने इसे सबसे अलग बना दिया है. बिना किसी भड़कीले सेटअप के, अपने कमरे में ही अपने लचकदार मूव्स से हसीना ने ऐसा समां बांधा कि वीडियो को लोग बार-बार रीपीट मोड पर देख रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर लाइक्स की झड़ी, लोग बोले- "माशाअल्लाह, क्या एक्सप्रेशंस हैं"
जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, कुछ ही देर में इस पर हजारों व्यूज और लाइक्स आ गए. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की खूबसूरती और डांसिंग स्किल्स पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."सफेद साड़ी में परी जैसी लग रही हैं, एक्सप्रेशंस तो एकदम माशाअल्लाह हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."ग्रेस, ब्यूटी और डांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इस रील ने मेरा दिन बना दिया." वहीं एक और यूजर ने लिखा... "तुम तुम गाने पर अब तक का सबसे ग्रेसफुल और खूबसूरत डांस कवर."
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