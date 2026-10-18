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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख

'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बीच हुए बड़े हादसे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बीच हुए बड़े हादसे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया है. इस हादसे में अबतक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. राहुल गांंधी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है. इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है. राहुल गांधी ने लिखा, "मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

राहुल गांधी ने की निष्पक्ष जांच की मांग
राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले और इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए. राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे राहत कार्य में हर संभव मदद करें. उत्तरी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनीन पूजा पंडाल में हुए इस हादसे के बाद चोरबागान पूजा समिति के जनरल सेक्रेटरी और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया. वहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

पुलिस ने क्या बताया
कोलकाता पुलिस के मुताबिक शनिवार (17 अक्टूबर) को शाम करीब 7.40 बजे बारिश और भीड़ के चलते शारदा पार्क पूजा पंडाल के एग्जिट गेट पर भगदड़ मच गई. फिलहाल पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं, प्रशासन के निर्देश पर ताला प्रतॉय पंडाल को भी बंद कर दिया गया है और चेतला अग्रणी पंडाल को एक घंटे के लिए बंद किया गया था.

क्या बोले बंगाल सीएम
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चोरबागान पूजा पंडाल में हुए हादसे को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि इस घटना में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हैं, जिनमें एक या दो की हालत गंभीर है. अधिकारी ने कहा कि जानकारी के अनुसार क्लब की ओर से माइक पर की गई घोषणा के बाद भगदड़ या दम घुटने जैसी स्थिति बनी. फिलहाल सरकार की प्राथमिकता घायलों का बेहतर इलाज और मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा होना है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 18 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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Durga Puja Kolkata RAHUL GANDHI
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