ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकरोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग

करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग

मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास अब प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में लॉन्च हुई है. 34.48 किमी/लीटर के चौंकाने वाले माइलेज और दमदार फीचर्स के साथ जानिए इस सुपर लग्जरी कार की खासियतें.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में जब भी किसी लग्जरी कार की बात होती है तो मर्सिडीज का नाम जरूर आता है. क्योंकि, यह कंपनी कई सालों से अपनी बेहद ही स्टाइलिश और लग्जरी कार के लिए जानी जाती है. हम भी ऐसी महंगी गाड़ियों के बारें में सुनते हैं तो यह समझते हैं कि जो लोग इन गाड़ियों से चलते होंगे उन्हें फ्यूल पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता होगा. लेकिन अब यह सवाल मर्सिडीज गलत साबित करती दिख रही है.

क्योंकि र्सिडीज-मायबाक एस-क्लास अब एक नए अवतार में लॉन्च हुई है. यह लंबी और भारी लग्जरी सेडान अपने माइलेज को लेकर हर तरफ चर्चा में बनी हुई है. क्योंकि, कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक लीटर में 34.48 किलोमीटर का माइलेज देगी. जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि कई लोकप्रिय बजट कारों और एसयूवी के माइलेज से भी कहीं ज्यादा इसका माइलेज है. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर को और जानतें हैं कि यह कार इतना माइलेज कैसे दे रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
ऑटो
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
ऑटो
अंधेरे में Tesla Robotaxi क्यों हो रही फेल? मस्क ने बताया कारण
अंधेरे में Tesla Robotaxi क्यों हो रही फेल? मस्क ने बताया कारण
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका

मिलता है पावरफुल इंजन

बता दें कि नई मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास हाइब्रिड में 3.0-लीटर का इनलाइन-6 पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 63hp क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 22kWh की बड़ी बैटरी पैक से जोड़ा गया है. यह पूरा सेटअप मिलकर 585bhp की बेमिसाल पावर और 750Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि सबसे खास बात यह है कि इस लग्जरी कार को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक केवल इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जा सकता है. इतना ही नहीं ईवी मोड में भी यह गाड़ी 140 किमी/घंटा की टॉप स्पीड आसानी से पकड़ लेती है. जिससे रोजाना के छोटे-मोटे सफर बिना एक बूंद पेट्रोल खर्च किए तय किए जा सकते हैं.

करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग

यह भी पढ़ें: बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग

आधुनिक तकनीक और चार्जिंग फीचर्स

वहीं प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल होने के चलते इसमें ऑनबोर्ड एसी चार्जर के साथ-साथ डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. कार में वन पेडल ड्राइविंग का विकल्प भी मिलता है. जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है.

जबकि इंटीरियर में नया पैसेंजर स्क्रीन, डिजिटल लाइट्स, नई शाइनी फ्रंट ग्रिल और बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. कार की बड़ी लंबाई को देखते हुए पतली जगहों पर आसानी से पार्क करने के लिए इसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग तकनीक दी गई है जो पिछले पहियों को मोड़ने में मदद करती है.

करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग

व्हील्स पर प्राइवेट जेट जैसा कम्फर्ट

आपको बता दें भारत में आने वाली नई मायबाक को प्रीमियम फोर-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है. जिसके बीच में एक बड़ा कंसोल मौजूद है. इस कार का रियर पैसेंजर केबिन किसी प्राइवेट जेट से भी ज्यादा आरामदायक और लग्जरी अहसास कराता है.

वहीं गाड़ी की पिछली सीटों में 43-डिग्री तक रिक्लाइन फंक्शन, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज का सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा टेम्परेचर-कंट्रोल्ड कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमैटिक कम्फर्ट डोर्स और 31-स्पीकर वाला बेहद पावरफुल सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम केबिन के अनुभव को और भी शानदार बना देता है.

अमीरों की पहली पसंद

मर्सिडीज-मायबाक हमेशा से दुनिया भर के अरबपतियों और वीआईपी लोगों की पहली पसंद रही है. अब इस नए प्लग-इन हाइब्रिड अवतार के साथ कंपनी ने लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी का एक परफेक्ट बैलेंस तैयार किया है.

भारतीय ऑटो बाजार में नई तकनीक और सुपर-लग्जरी फीचर्स के साथ यह कार अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रही है. बेहतरीन माइलेज, जीरो-एमिशन ड्राइविंग विकल्प और बेमिसाल कम्फर्ट का यह मेल इस कार को सही मायने में अनोखा और चौंकाने वाला बनाता है.

यह भी पढ़ें: विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका

Published at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
ऑटो
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
ऑटो
अंधेरे में Tesla Robotaxi क्यों हो रही फेल? मस्क ने बताया कारण
अंधेरे में Tesla Robotaxi क्यों हो रही फेल? मस्क ने बताया कारण
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget