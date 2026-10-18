दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर NSUI ने शनिवार (17 अक्टूबर) को दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गया यह मार्च संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रदर्शन के जरिए संगठन ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई.

NSUI कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च के दौरान अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग दोहराई. संगठन का कहना है कि इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए. कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.

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NSUI ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा. साथ ही मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी जारी रहेगी.

‘नारी वंदन’ को लेकर BJP पर सवाल

कैंडल मार्च के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बीजेपी के महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण से जुड़े दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ ‘नारी वंदन’ की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रही है, जिसके खिलाफ जांच अभी भी जारी है.

विनोद जाखड़ ने कहा, “भाजपा जिस तरह ‘नारी वंदन’ की बात करती है, उसे देश की बेटियां देख रही हैं और पूरा देश यह देख रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जांच अभी भी जारी है.”

जाखड़ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को लेकर बीजेपी जो दावे करती है, उन्हें उसके फैसलों के आधार पर भी परखा जाना चाहिए. उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत बताई.

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महिलाओं की सुरक्षा पर संघर्ष जारी रखने की बात

NSUI ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय संगठन के लिए अहम मुद्दे हैं. कैंडल मार्च के जरिए संगठन ने एक बार फिर मांग की कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और मामले में जिम्मेदारी तय की जाए. संगठन ने साफ किया कि इस मुद्दे पर उसकी आवाज आगे भी उठती रहेगी.