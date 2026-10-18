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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा

'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा

कांग्रेस नेता अजय राय शनिवार को वाराणसी के पिंडरा विधानसभा पहुंचे, यहां उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी को हराएंगे. उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को अफवाह बताया.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 18 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने और लखनऊ कांग्रेस दफ्तर में हुए हंगामे के बाद शनिवार को कांग्रेस नेता अजय राय बड़े काफिले के साथ वाराणसी के पिंडरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन मां दुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत भी कर दी. 

एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व में भी स्पष्ट कहा था कि पिंडरा उनका परिवार है यहां के लोग ने उन्हें हमेशा से ही प्यार दिया है और इस बार भी वह पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ-साथ बसपा से मिले कैबिनेट मंत्री पद के ऑफर का भी जिक्र किया. 

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बसपा सरकार में बनाया जा रहा था कैबिनेट मंत्री - अजय राय 

वाराणसी के पिंडरा विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे अजय राय ने एबीपी लाइव से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से अटूट नाता रहा है और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारा संकल्प है और अब हम अपने घर पिंडरा विधानसभा के लोगों के बीच जा रहे हैं. पुरानी भी परंपरा रही है जब हम नवरात्र में माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. 

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में भी हमें ऑफर मिल चुका था, इसके अलावा बसपा सरकार में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव रहा, लेकिन हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी. 

पिंडरा में हरा कर दिखाऊंगा 

कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि पिंडरा विधानसभा के लोगों का हमेशा प्यार मिला है . मैं पांच बार विधायक रहा हूं, इसमें पिंडरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बार भी पिंडरा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार की हार होगी. 

इससे पहले लगातार अजय राय को लेकर अटकलों का दौर जारी है, जिसमें उन्हें पार्टी छोड़ने का दावा किया जा रहा था. अब अजय राय ने खुद ऐसी कीस भी संभावना से इंकार कर दिया है.

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Published at : 18 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS
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