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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा

'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा

सलमान खान ने हाल ही में अपने माता-पिता की शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि उनके नाना ने इस शादी के खिलाफ थे और उन्होंने पिता सलीम खान से 5 साल तक बात भी नहीं की थी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉय 20 होस्ट करते नजर आ रहे हैं. 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' पर सलमान ने अपने माता-पिता के रिश्ते के मुश्किल दौर का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बेटी की सलीम खान से शादी के बाद उनके नाना ने सलीम खान से बात करना बंद कर दिया था.

सलमान खान ने बताया कि उनके नाना उनकी मां की सलीम खान से शादी करने के फैसले से खुश नहीं थे. उस समय सलीम खान एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगे थे. सलमान ने साफ किया कि इस नाराजगी का धर्म से कोई लेना-देना नहीं था.

माता-पिता की शादी पर सलमान ने खोला राज
शो में ही अपने नाना की नाराजगी की वजह बताते हुए सलमान ने कहा, 'जब मेरे माता-पिता की शादी हुई, तो उसमें कोई रिलिजन की वजह नहीं थी. उसमें सिर्फ मेरे नाना इस बात से परेशान थे कि उनकी बेटी एक गुड लुकिंग आदमी से शादी कर रही है, जो एक्टर बनना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री में है. उन्हें इसी बात पर ऐतराज था.'

सलमान ने आगे बताया कि उनके नाना को इस बात की चिंता थी कि शादी के बाद उनकी बेटी किस माहौल में रहेगी. पुरानी बात याद करते हुए सलमान ने कहा, 'नाना का ये कहना था कि मेरी बेटी इस माहौल में कैसे रहेगी.' सलमान ने बताया कि उनके नाना ने सलीम खान से पांच साल तक बात नहीं की थी. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मेरे पापा से पांच साल बात नहीं की.'

नाना को हुआ था पछतावा
आखिरकार, सोहेल खान के जन्म के बाद परिवार के बीच की ये नाराजगी खत्म हो गई. सलमान ने बताया कि उनके नाना महिम से बांद्रा तक जलेबियों का एक डिब्बा लेकर परिवार से मिलने आए थे. उन्होंने कहा, 'वो महिम से बांद्रा आए, जलेबी का डिब्बा लेकर. आए, फिर उन्होंने ये पछतावा जताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं अपने नाती-नातियों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाया.'

नाना ने कही थी ये बात
सलमान ने बताया कि उनके नाना ने साफ कहा था कि उनकी बेटी जब चाहे उनसे मिलने आ सकती है, लेकिन झगड़ा करके घर छोड़कर नहीं आना चाहिए. सलमान ने कहा, 'नाना ने कहा कि तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन झगड़ा करके नहीं आओगी.'

बता दें, सलमान खान के माता-पिता सलीम खान और सुशीला चरक (सलमा खान) ने लव मैरिज की थी. उनके तीन बेटे सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान, एक बेटी अलवीरा है. बाद में उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया.

हेलेन से की दूसरी शादी
बाद में सलीम खान ने हेलेन से दूसरी शादी की. आज हेलेन उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं. पूरा परिवार फेस्टिवल्स पर एक साथ नजर आता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Oct 2026 09:31 AM (IST)
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SALMAN KHAN
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