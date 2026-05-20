Central Lock System: गर्मियों का मौसम आते ही कार के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. कई बार लोग यह समझ ही नहीं पाते कि धूप में खड़ी बंद कार कुछ मिनटों में बेहद खतरनाक बन सकती है. खासकर छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है. आजकल ज्यादातर नई कारों में Central Lock System और ऑटो लॉक फीचर दिया जाता है, जिससे सुरक्षा तो बढ़ती है, लेकिन कुछ हालात में यही फीचर परेशानी भी पैदा कर सकता है.

अगर बच्चा खेलते-खेलते कार के अंदर चला जाए और दरवाजा लॉक हो जाए, तो बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. गर्मी में बंद कार के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है और तापमान तेजी से बढ़ता है. इसलिए हर कार मालिक और पैरेंट को यह समझना जरूरी है कि गर्मियों में पार्क की गई कार कितनी खतरनाक बन सकती है और इससे बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए.

Central Lock System कैसे बढ़ा सकता है खतरा

नई कारों में मिलने वाला Central Lock System काफी सुविधाजनक माना जाता है. इससे एक बटन दबाते ही सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं. लेकिन कई बार यही फीचर बच्चों के लिए रिस्क पैदा कर सकता है. छोटे बच्चे अक्सर कार को खेल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और अनजाने में दरवाजे लॉक कर देते हैं. अगर कार की चाबी अंदर रह जाए या Auto Lock फीचर एक्टिव हो जाए, तो बाहर से दरवाजा खोलना मुश्किल हो सकता है.

गर्मी में यह स्थिति ज्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि बंद कार के अंदर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाहर का तापमान 40 डिग्री हो तो कार के अंदर कुछ ही मिनटों में गर्मी 55 डिग्री से ऊपर पहुंच सकती है. इससे दम घुटने, डिहाइड्रेशन और बेहोशी जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. यही वजह है कि बच्चों को कभी भी अकेले कार के आसपास खेलने नहीं देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा दिल्ली से फरीदाबाद का सफर, पूरे NCR को मिलेगा फायदा

इन छोटी सावधानियों से टाला जा सकता है बड़ा हादसा

गर्मियों में कार पार्क करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले कार लॉक करने से पहले यह जरूर चेक करें कि अंदर कोई बच्चा या पालतू जानवर तो नहीं है. कार की चाबी हमेशा अपने पास रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें. अगर आपकी कार में Auto Lock फीचर है, तो उसकी सेटिंग्स को समझना भी जरूरी है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही यह सिखाना चाहिए कि कार खेलने की जगह नहीं है. इसके अलावा धूप में कार पार्क करते समय विंडो सनशेड और वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी फायदेमंद हो सकता है.

यह भी पढ़ें: महंगी पड़ सकती है लत, कार में बैठकर सिगरेट पीने पर भरना होगा इतना जुर्माना, जानें नियम